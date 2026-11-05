Teleton 2026 será transmitido do SBT em Osasco nos dias 6 e 7 de novembro

A 29ª edição da Campanha AACD Teleton será transmitido ao vivo nesta sexta e sábado, 6 e 7 de novembro, diretamente dos estúdios do SBT, em Osasco. A maratona reunirá artistas, influenciadores e histórias reais para dar visibilidade à causa da pessoa com deficiência física.

A edição, lançada pela AACD em parceria com o SBT, tem o tema “O que te move?” e convida a sociedade a refletir sobre como a ação individual pode transformar a vida de milhares de pessoas. A meta é arrecadar R$ 30 milhões, valor que viabiliza cerca de 230 mil atendimentos pelo SUS, sem custo direto aos pacientes, nas sete unidades da instituição no Brasil.

O programa contará com os padrinhos Celso Portiolli e Daniel e com as madrinhas Eliana e Maisa, além de quadros de jogos e entretenimento. A maratona de solidariedade vai contar ainda com as participações de Xuxa, Angélica, Péricles, Simone, Gustavo Mioto, Mumuzinho, Lauana Prado, Aline Barros, Priscilla, Manu Bahtidão, Melody, Leo Foguete, entre outros.

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Segundo Silvia Alves Paz, superintendente de Marketing e Relações Institucionais da AACD, o Teleton é fundamental para equilibrar as contas, já que a operação é deficitária. O programa responde por cerca de 40% do valor necessário. Para Marcelo Kestenbaum, diretor do programa, a parceria entre SBT e AACD atravessa gerações e se renova a cada edição.

Novidades

Duas novidades já estão confirmadas. A Missão Teleton é um desafio entre dois times de influenciadores para contribuir com a meta: o Time 1 reúne Gkay, Vovó Maria e Vini Sardi, e o Time 2, Pepita, Teacher dos Famosos e Raffa Muller.

Já o Teleton Cast é uma série de podcasts comandada pela jornalista Flavia Travassos, exibida nos canais do SBT e do Teleton no YouTube. Os episódios abordarão o combate ao capacitismo, os desafios do envelhecimento da pessoa com deficiência e da população em geral e o esporte adaptado.

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Como doar

As doações já estão abertas, em qualquer valor, pelos seguintes canais:

Pix: doeteleton@aacd.org.br ou (11) 91221-1000.

Bradesco: nas doações pelo WhatsApp com a b.ia, inteligência artificial do banco, o Bradesco dobrará o valor doado, limitado a R$ 700 mil até 7 de novembro de 2026. O número oficial da b.ia é (11) 3335-0237.

iFood: doações diretas no aplicativo, na finalização do pedido, na tela de acompanhamento ou no perfil da AACD.