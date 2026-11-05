quinta-feira, 05 de novembro de 2026
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Tributo Elvis – Live Experience com Elvis Andriolo é a atração do Teatro Aspro neste sábado (7)

Espetáculo acompanhado pela Banda Burning Love recria três fases marcantes da carreira de Elvis Presley no sábado (7), às 21h, no bairro Remédios.

Por Soraia Sene | Atualizado em: 30/10/2026 14:41 Siga-nos no Google News
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elvis andriolo
Foto: reprodução Instagram
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O Teatro Aspro, situado no bairro dos Remédios, recebe às 21h o espetáculo “ELVIS – Live Experience”, consagrado tributo ao Rei do Rock estrelado pelo talentoso artista brasileiro Elvis Andriolo.

Conhecido pela fidelidade artística e profundo respeito ao legado de Elvis Presley, Elvis Andriolo apresenta uma performance arrebatadora e enérgica. Sua semelhança física marcante, o timbre vocal apurado e o domínio de palco fazem de sua personificação uma das mais fiéis homenagens a Elvis em atividade.

A montagem conta com a participação ao vivo da Banda Burning Love, composta por músicos de excelência e fortalecida por um poderoso naipe de metais e sopros. A sonoridade 100% ao vivo recria com precisão a vibração, a potência rítmica e a atmosfera nostálgica dos concertos originais de Presley.

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A narrativa do concerto conduz os espectadores por uma viagem cronológica pelas fases mais icônicas da carreira do artista: tem início com o período Clássico que consagrou o astro mundialmente, avança pelo lendário ‘68 Comeback Special e culmina na fase de apresentações épicas no International Hotel, em Las Vegas.

O show combina rigor musical, autenticidade milimétrica nos figurinos e uma energia contagiante, transportando a plateia diretamente para a era de ouro do rock and roll.

A apresentação acontece em sessão única no Teatro Aspro, localizado na Rua Joaquim Dias de Oliveira, 22, no bairro Remédios, em Osasco. Os ingressos para o espetáculo já se encontram disponíveis para compra antecipada pelo canal oficial da Bilheteria Express.


SERVIÇO:
Show: ELVIS – Live Experience
Data: Sábado, 7 de novembro
Horário: 21h
Local: Teatro Aspro
Endereço: Rua Joaquim Dias de Oliveira, 22 – Remédios, Osasco
Fases do Show: O período Clássico | O icônico ’68 Comeback Special | O espetacular International Las Vegas
Ingressos: Bilheteria Express

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Escrito por

Soraia Sene

Jornalista, formada em 1997 pela FIAM - Faculdades Integradas Alcântara Machado. Com experiência nas redações de vários jornais da região e em assessorias de imprensa nas áreas de política, sindical, cidades, entretenimento e serviços públicos.
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Tags: banda Burning Love Elvis Andriolo Elvis Live Experience ingressos Bilheteria Express show Elvis Osasco Shows em Osasco Teatro Aspro Osasco tributo Elvis Presley Osasco

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