Tributo Elvis – Live Experience com Elvis Andriolo é a atração do Teatro Aspro neste sábado (7)
Espetáculo acompanhado pela Banda Burning Love recria três fases marcantes da carreira de Elvis Presley no sábado (7), às 21h, no bairro Remédios.
O Teatro Aspro, situado no bairro dos Remédios, recebe às 21h o espetáculo “ELVIS – Live Experience”, consagrado tributo ao Rei do Rock estrelado pelo talentoso artista brasileiro Elvis Andriolo.
Conhecido pela fidelidade artística e profundo respeito ao legado de Elvis Presley, Elvis Andriolo apresenta uma performance arrebatadora e enérgica. Sua semelhança física marcante, o timbre vocal apurado e o domínio de palco fazem de sua personificação uma das mais fiéis homenagens a Elvis em atividade.
A montagem conta com a participação ao vivo da Banda Burning Love, composta por músicos de excelência e fortalecida por um poderoso naipe de metais e sopros. A sonoridade 100% ao vivo recria com precisão a vibração, a potência rítmica e a atmosfera nostálgica dos concertos originais de Presley.
A narrativa do concerto conduz os espectadores por uma viagem cronológica pelas fases mais icônicas da carreira do artista: tem início com o período Clássico que consagrou o astro mundialmente, avança pelo lendário ‘68 Comeback Special e culmina na fase de apresentações épicas no International Hotel, em Las Vegas.
O show combina rigor musical, autenticidade milimétrica nos figurinos e uma energia contagiante, transportando a plateia diretamente para a era de ouro do rock and roll.
A apresentação acontece em sessão única no Teatro Aspro, localizado na Rua Joaquim Dias de Oliveira, 22, no bairro Remédios, em Osasco. Os ingressos para o espetáculo já se encontram disponíveis para compra antecipada pelo canal oficial da Bilheteria Express.
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SERVIÇO:
Show: ELVIS – Live Experience
Data: Sábado, 7 de novembro
Horário: 21h
Local: Teatro Aspro
Endereço: Rua Joaquim Dias de Oliveira, 22 – Remédios, Osasco
Fases do Show: O período Clássico | O icônico ’68 Comeback Special | O espetacular International Las Vegas
Ingressos: Bilheteria Express