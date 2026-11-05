Tributo Elvis – Live Experience com Elvis Andriolo é a atração do Teatro Aspro neste sábado (7)

O Teatro Aspro, situado no bairro dos Remédios, recebe às 21h o espetáculo “ELVIS – Live Experience”, consagrado tributo ao Rei do Rock estrelado pelo talentoso artista brasileiro Elvis Andriolo.

Conhecido pela fidelidade artística e profundo respeito ao legado de Elvis Presley, Elvis Andriolo apresenta uma performance arrebatadora e enérgica. Sua semelhança física marcante, o timbre vocal apurado e o domínio de palco fazem de sua personificação uma das mais fiéis homenagens a Elvis em atividade.

A montagem conta com a participação ao vivo da Banda Burning Love, composta por músicos de excelência e fortalecida por um poderoso naipe de metais e sopros. A sonoridade 100% ao vivo recria com precisão a vibração, a potência rítmica e a atmosfera nostálgica dos concertos originais de Presley.

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A narrativa do concerto conduz os espectadores por uma viagem cronológica pelas fases mais icônicas da carreira do artista: tem início com o período Clássico que consagrou o astro mundialmente, avança pelo lendário ‘68 Comeback Special e culmina na fase de apresentações épicas no International Hotel, em Las Vegas.

O show combina rigor musical, autenticidade milimétrica nos figurinos e uma energia contagiante, transportando a plateia diretamente para a era de ouro do rock and roll.

A apresentação acontece em sessão única no Teatro Aspro, localizado na Rua Joaquim Dias de Oliveira, 22, no bairro Remédios, em Osasco. Os ingressos para o espetáculo já se encontram disponíveis para compra antecipada pelo canal oficial da Bilheteria Express.

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SERVIÇO:

Show: ELVIS – Live Experience

Data: Sábado, 7 de novembro

Horário: 21h

Local: Teatro Aspro

Endereço: Rua Joaquim Dias de Oliveira, 22 – Remédios, Osasco

Fases do Show: O período Clássico | O icônico ’68 Comeback Special | O espetacular International Las Vegas

Ingressos: Bilheteria Express