terça-feira, 10 de novembro de 2026
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Caminhão tomba após bater em mureta na Raposo Tavares em Cotia

Acidente aconteceu na madrugada desta terça-feira (10) no km 25; motorista saiu ileso e destombamento com guindaste provocou bloqueios momentâneos no sentido leste.

Por Soraia Sene | Atualizado em: 10/11/2026 09:45 Siga-nos no Google News
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acidente raposo
Fonte: Portal CCM – ARTESP (ccm.artesp.sp.gov.br)
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Um acidente envolvendo um veículo de carga provocou bloqueios parciais e alterações no tráfego da Rodovia Raposo Tavares, na altura do quilômetro 25, no trecho do município de Cotia, na madrugada desta terça-feira, 10 de novembro de 2026.

De acordo com informações apuradas no local pelo Centro de Controle de Operações (CCO) da Concessionária Ecovias Raposo Castello, a colisão ocorreu por volta das 2h18. O motorista do caminhão perdeu o controle da direção por motivos a serem esclarecidos, chocou-se contra a mureta de concreto divisória da rodovia e o veículo veio a tombar na pista. O condutor saiu ileso do acidente.

A operação de atendimento e suporte teve início imediato. Por volta das 03h46, a concessionária providenciou o deslocamento de um caminhão com chapa de apoio para efetuar o transbordo da carga transportada. Na manhã desta terça-feira, com condições climáticas de tempo bom, um guindaste chegou ao local às 08h00 para iniciar a operação de destombamento e içamento do veículo pesado.

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A ocorrência gerou impactos na circulação de veículos no sentido leste (capital). A faixa 2 permaneceu interditada desde o momento do acidente, às 2h18. Para a realização dos trabalhos de destombamento com o guindaste, foi necessário um bloqueio momentâneo de todas as faixas e do acostamento no sentido leste entre as 8h35 e as 8h50. O destombamento do caminhão foi concluído com sucesso às 08h45.

Escrito por

Soraia Sene

Jornalista, formada em 1997 pela FIAM - Faculdades Integradas Alcântara Machado. Com experiência nas redações de vários jornais da região e em assessorias de imprensa nas áreas de política, sindical, cidades, entretenimento e serviços públicos.
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Tags: acidente em Cotia acidente Raposo Tavares bloqueio Raposo Tavares caminhão tombou Cotia Ecovias Raposo-Castello guindaste Raposo Tavares km 25 Raposo Tavares tombamento SP-270 tráfego sentido leste trânsito Cotia

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