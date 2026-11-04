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Campeonato de futsal em Cotia recebe inscrições até sexta-feira (6)

Competição terá disputas nas categorias feminina e masculina para atletas a partir de 15 anos

Por Jenifer Oliveira | Atualizado em: 04/11/2026 12:34 Siga-nos no Google News
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campeonato de futsal cotia
Inscrições abertas / Foto: Juliano Barbosa
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Estão abertas até sexta-feira (6) as inscrições para a próxima etapa do Circuito da Juventude de Cotia, que terá o futsal como modalidade. A competição será disputada nas categorias feminina e masculina e poderá receber atletas com idade a partir de 15 anos.

Os jogos em Cotia estão previstos para os dias 13, 27 e 29 de novembro, no Ginásio de Esportes e nas quadras externas do município.

De acordo com o regulamento, as partidas serão realizadas em jogo único, e as equipes vencedoras avançam para a fase seguinte. Os confrontos serão definidos por sorteio on-line, marcado para 9 de novembro, às 19h.

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Após a confirmação da inscrição, os responsáveis pelas equipes receberão por e-mail uma relação nominal para preencher com os dados dos atletas. Também serão encaminhadas orientações sobre o sorteio e as próximas etapas da competição.

Escrito por

Jenifer Oliveira

Jenifer Oliveira é editora do Portal Visão Oeste. Jornalista formada pela Universidade Nove de Julho, atua na imprensa regional desde 2016. Com expertise em jornalismo digital, acumula experiências na redação e edição de texto, reportagem e assessoria de imprensa e comunicação.
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Tags: Cotia Futsal

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