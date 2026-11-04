Falha na Linha 9-Esmeralda afeta circulação de trens nesta quarta

Uma falha no fornecimento de energia afetou a circulação dos trens da Linha 9-Esmeralda, operada pela ViaMobilidade, na manhã desta quarta-feira (4), na região de Osasco.

Por causa do problema, os trens circularam por via única entre as estações Presidente Altino e Ceasa. A alteração provocou lentidão, redução de velocidade e maiores intervalos em toda a linha.

A situação também causou aglomeração nas plataformas. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram estações cheias e passageiros enfrentando dificuldades para embarcar. Alguns usuários chegaram a caminhar pelos trilhos após uma falha em uma das composições.

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Durante a ocorrência, ônibus do sistema Paese foram disponibilizados para atender o trecho entre as estações afetadas.

Circulação foi normalizada

Por volta das 9h30, a ViaMobilidade informou que a circulação havia sido restabelecida nas duas vias entre Presidente Altino e Ceasa.

Segundo a concessionária, equipes de manutenção atuaram na subestação de energia de Osasco para solucionar o problema. Apesar da retomada da operação, os intervalos entre os trens ainda passavam por processo de regularização.