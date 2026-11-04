quinta-feira, 05 de novembro de 2026
Publicidade
Home » Cidades
Cidades

Falha na Linha 9-Esmeralda afeta circulação de trens nesta quarta

Trens circularam por via única entre Presidente Altino e Ceasa, com velocidade reduzida e maiores intervalos na manhã de hoje

Por Jenifer Oliveira | Atualizado em: 04/11/2026 13:31 Siga-nos no Google News
Siga-nos no Google News
falha linha 9 esmeralda osasco
Plataformas ficaram lotadas nesta manhã / Foto: Reprodução/redes sociais
Publicidade

Uma falha no fornecimento de energia afetou a circulação dos trens da Linha 9-Esmeralda, operada pela ViaMobilidade, na manhã desta quarta-feira (4), na região de Osasco.

Por causa do problema, os trens circularam por via única entre as estações Presidente Altino e Ceasa. A alteração provocou lentidão, redução de velocidade e maiores intervalos em toda a linha.

A situação também causou aglomeração nas plataformas. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram estações cheias e passageiros enfrentando dificuldades para embarcar. Alguns usuários chegaram a caminhar pelos trilhos após uma falha em uma das composições.

Publicidade

Durante a ocorrência, ônibus do sistema Paese foram disponibilizados para atender o trecho entre as estações afetadas.

Circulação foi normalizada

Por volta das 9h30, a ViaMobilidade informou que a circulação havia sido restabelecida nas duas vias entre Presidente Altino e Ceasa.

Segundo a concessionária, equipes de manutenção atuaram na subestação de energia de Osasco para solucionar o problema. Apesar da retomada da operação, os intervalos entre os trens ainda passavam por processo de regularização.

Escrito por

Jenifer Oliveira

Jenifer Oliveira é editora do Portal Visão Oeste. Jornalista formada pela Universidade Nove de Julho, atua na imprensa regional desde 2016. Com expertise em jornalismo digital, acumula experiências na redação e edição de texto, reportagem e assessoria de imprensa e comunicação.
Ver todas as matérias »
« Anterior
Próximo »
Publicidade

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Tags: Osasco Presidente Altino viamobilidade

Leia Também

lorrane

Circuito Sesc de Esportes leva ginástica artística com Lorrane Oliveira a Osasco, Itapevi e Carapicuíba

 caravana de natal coca cola

Caravana de Natal da Coca-Cola passa por Barueri na segunda (9); veja o trajeto

 atropelamento anhanguera

Pedestre é atropelado por caminhão no km 16 da rodovia Anhanguera em Osasco