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Homem condenado por estupro de vulnerável é preso em Jandira

Segundo a Polícia Militar, homem tinha mandado de prisão definitivo e ainda deve cumprir 22 anos e seis meses de reclusão em regime fechado

Por Jenifer Oliveira | Atualizado em: 04/11/2026 11:49 Siga-nos no Google News
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condenado e preso em jandira
PM captura foragido / Foto: Polícia Militar
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Um homem condenado pelo crime de estupro de vulnerável foi capturado pela Polícia Militar em Jandira, na última sexta-feira (30). De acordo com a corporação, ele tinha um mandado de prisão definitivo e uma pena restante de 22 anos e seis meses de prisão, em regime fechado.

A abordagem foi realizada por policiais do 20º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (20º BPM/M), durante patrulhamento de supervisão relacionado à Operação Impacto Contra o Tráfico de Drogas.

Segundo a PM, a equipe recebeu informações do Disque-Denúncia de que o procurado estaria circulando pela região em um Volkswagen Virtus branco. Com as características do veículo, os policiais localizaram e abordaram o automóvel.

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Após consulta aos sistemas policiais, foi confirmada a existência de um mandado de prisão definitiva, decorrente de condenação transitada em julgado.

O homem foi levado à Delegacia de Polícia de Jandira, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Escrito por

Jenifer Oliveira

Jenifer Oliveira é editora do Portal Visão Oeste. Jornalista formada pela Universidade Nove de Julho, atua na imprensa regional desde 2016. Com expertise em jornalismo digital, acumula experiências na redação e edição de texto, reportagem e assessoria de imprensa e comunicação.
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Tags: Jandira polícia

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