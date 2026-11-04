Homem condenado por estupro de vulnerável é preso em Jandira

Um homem condenado pelo crime de estupro de vulnerável foi capturado pela Polícia Militar em Jandira, na última sexta-feira (30). De acordo com a corporação, ele tinha um mandado de prisão definitivo e uma pena restante de 22 anos e seis meses de prisão, em regime fechado.

A abordagem foi realizada por policiais do 20º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (20º BPM/M), durante patrulhamento de supervisão relacionado à Operação Impacto Contra o Tráfico de Drogas.

Segundo a PM, a equipe recebeu informações do Disque-Denúncia de que o procurado estaria circulando pela região em um Volkswagen Virtus branco. Com as características do veículo, os policiais localizaram e abordaram o automóvel.

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Após consulta aos sistemas policiais, foi confirmada a existência de um mandado de prisão definitiva, decorrente de condenação transitada em julgado.

O homem foi levado à Delegacia de Polícia de Jandira, onde permaneceu à disposição da Justiça.