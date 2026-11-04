Mulher e filho são encontrados mortos em Cotia; ex-namorado é principal suspeito

A advogada Anna Gabriela Faria Lima, de 29 anos, e seu filho de 6 anos foram encontrados mortos / Foto: Reprodução

Uma mulher de 29 anos e o filho dela, de 6, foram encontrados mortos dentro de um apartamento no bairro Lajeado, em Cotia, na noite de terça-feira (3). A Polícia Civil investiga o caso como feminicídio e vicaricídio e procura o ex-namorado da mulher, apontado como principal suspeito dos crimes.

As vítimas foram identificadas como Anna Gabriela Faria Lima e Raphael Faria Lima Ferrari. Segundo informações da Polícia Militar, o suspeito é o empresário Eric Conrado Alves de Almeida.

O desaparecimento da mulher e do filho havia sido registrado pela mãe de Anna Gabriela no domingo (1º). No boletim de ocorrência, ela informou que os dois teria saído para jantar com uma amiga naquele dia e não foram mais vistos.

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Imagens de câmeras de segurança mostram Eric entrando no condomínio, situado na Estrada Manoel Lages do Chão, acompanhado de Anna Gabriela e Raphael por volta das 21h35 de domingo. Na madrugada de segunda-feira (2), às 2h14, ele deixou o local sozinho.

Familiares e testemunhas relataram à polícia que o relacionamento entre o suspeito e a mulher era conturbado, com términos e reconciliações frequentes.

Os corpos foram encontrados lado a lado, sobre uma cama de casal. A perícia esteve no apartamento, e a polícia solicitou exames necroscópicos e toxicológicos para esclarecer as circunstâncias das mortes. Conforme o boletim de ocorrência, os elementos reunidos até o momento indicam a possível participação do ex-companheiro nos dois assassinatos.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Cotia. A Polícia Civil realiza diligências para localizar o suspeito.

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Com informações do g1