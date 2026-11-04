quinta-feira, 05 de novembro de 2026
Publicidade
Home » Cidades
Cidades

Empreendedores da região podem usar coworking gratuito do Sebrae-SP em Osasco

Espaço tem seis estações de trabalho, internet, ar-condicionado, café e água; uso deve ser agendado com pelo menos 24 horas de antecedência

Por Jenifer Oliveira | Atualizado em: 04/11/2026 11:43 Siga-nos no Google News
Siga-nos no Google News
coworking sebrae osasco
Serviço é gratuito / Foto: Divulgação
Publicidade

Empreendedores de Osasco e região podem utilizar gratuitamente o espaço de coworking do Sebrae-SP. A estrutura fica no escritório regional da instituição, na Avenida Dionysia Alves Barreto, 99, e oferece seis estações de trabalho para quem precisa de um local equipado para desenvolver atividades profissionais.

O ambiente conta com internet, ar-condicionado, café e água, sem cobrança pelo uso. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Para utilizar o espaço, é necessário fazer um agendamento prévio, com pelo menos 24 horas de antecedência em relação ao dia desejado. A reserva pode ser realizada pela internet, neste link.

Publicidade

Quem pode utilizar o coworking?

O serviço está disponível para pessoas com mais de 18 anos, incluindo:

  • Microempreendedores individuais (MEIs);
  • Microempresas (MEs);
  • Empresas de Pequeno Porte (EPPs);
  • Produtores rurais com registro ou DAP/PRONAF;
  • Artesãos registrados na Carteira de Artesão (SICAB);
  • Pessoas que desejam empreender e ainda não formalizaram um negócio.

O coworking é um ambiente compartilhado em que profissionais de diferentes áreas podem trabalhar utilizando uma estrutura comum. A iniciativa do Sebrae-SP busca oferecer suporte aos empreendedores da região, facilitar o desenvolvimento de projetos e contribuir para a realização de negócios.

Agendamentos devem ser feitos aqui com antecedência mínima de 24 horas.

Escrito por

Jenifer Oliveira

Jenifer Oliveira é editora do Portal Visão Oeste. Jornalista formada pela Universidade Nove de Julho, atua na imprensa regional desde 2016. Com expertise em jornalismo digital, acumula experiências na redação e edição de texto, reportagem e assessoria de imprensa e comunicação.
Ver todas as matérias »
« Anterior
Próximo »
Publicidade

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Tags: coworking Osasco

Leia Também

lorrane

Circuito Sesc de Esportes leva ginástica artística com Lorrane Oliveira a Osasco, Itapevi e Carapicuíba

 caravana de natal coca cola

Caravana de Natal da Coca-Cola passa por Barueri na segunda (9); veja o trajeto

 atropelamento anhanguera

Pedestre é atropelado por caminhão no km 16 da rodovia Anhanguera em Osasco