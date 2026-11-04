Empreendedores da região podem usar coworking gratuito do Sebrae-SP em Osasco

Empreendedores de Osasco e região podem utilizar gratuitamente o espaço de coworking do Sebrae-SP. A estrutura fica no escritório regional da instituição, na Avenida Dionysia Alves Barreto, 99, e oferece seis estações de trabalho para quem precisa de um local equipado para desenvolver atividades profissionais.

O ambiente conta com internet, ar-condicionado, café e água, sem cobrança pelo uso. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Para utilizar o espaço, é necessário fazer um agendamento prévio, com pelo menos 24 horas de antecedência em relação ao dia desejado. A reserva pode ser realizada pela internet, neste link.

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Quem pode utilizar o coworking?

O serviço está disponível para pessoas com mais de 18 anos, incluindo:

Microempreendedores individuais (MEIs);

Microempresas (MEs);

Empresas de Pequeno Porte (EPPs);

Produtores rurais com registro ou DAP/PRONAF;

Artesãos registrados na Carteira de Artesão (SICAB);

Pessoas que desejam empreender e ainda não formalizaram um negócio.

O coworking é um ambiente compartilhado em que profissionais de diferentes áreas podem trabalhar utilizando uma estrutura comum. A iniciativa do Sebrae-SP busca oferecer suporte aos empreendedores da região, facilitar o desenvolvimento de projetos e contribuir para a realização de negócios.

Agendamentos devem ser feitos aqui com antecedência mínima de 24 horas.