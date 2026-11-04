Empreendedores da região podem usar coworking gratuito do Sebrae-SP em Osasco
Espaço tem seis estações de trabalho, internet, ar-condicionado, café e água; uso deve ser agendado com pelo menos 24 horas de antecedência
Empreendedores de Osasco e região podem utilizar gratuitamente o espaço de coworking do Sebrae-SP. A estrutura fica no escritório regional da instituição, na Avenida Dionysia Alves Barreto, 99, e oferece seis estações de trabalho para quem precisa de um local equipado para desenvolver atividades profissionais.
O ambiente conta com internet, ar-condicionado, café e água, sem cobrança pelo uso. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.
Para utilizar o espaço, é necessário fazer um agendamento prévio, com pelo menos 24 horas de antecedência em relação ao dia desejado. A reserva pode ser realizada pela internet, neste link.
Quem pode utilizar o coworking?
O serviço está disponível para pessoas com mais de 18 anos, incluindo:
- Microempreendedores individuais (MEIs);
- Microempresas (MEs);
- Empresas de Pequeno Porte (EPPs);
- Produtores rurais com registro ou DAP/PRONAF;
- Artesãos registrados na Carteira de Artesão (SICAB);
- Pessoas que desejam empreender e ainda não formalizaram um negócio.
O coworking é um ambiente compartilhado em que profissionais de diferentes áreas podem trabalhar utilizando uma estrutura comum. A iniciativa do Sebrae-SP busca oferecer suporte aos empreendedores da região, facilitar o desenvolvimento de projetos e contribuir para a realização de negócios.
Agendamentos devem ser feitos aqui com antecedência mínima de 24 horas.