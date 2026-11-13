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Castello Branco passa por obras noturnas em Itapevi até 18 de novembro

Subtítulo: Reparos no pavimento acontecem das 22h às 5h na altura do km 33, sentido interior, com interdição temporária de duas pistas automáticas na praça de pedágio.

Por Soraia Sene | Atualizado em: 12/11/2026 19:30 Siga-nos no Google News
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obras castello itapevi
Foto: divulgação Ecovias
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A rodovia Castello Branco passa por serviços de reparo no pavimento até quarta-feira, 18 de novembro, na região da praça de pedágio do km 33, no sentido interior, em Itapevi. As intervenções ocorrem exclusivamente no período noturno, das 22h às 5h, para reduzir os impactos no fluxo de veículos e ampliar as condições de segurança e conforto aos usuários.

De acordo com a programação dos trabalhos, o asfalto desgastado será removido e substituído por uma nova camada. Após a aplicação, o material passará por compactação, seguida de limpeza e sinalização do trecho.

Durante as obras, duas pistas de cobrança automática da praça de pedágio, correspondentes às cabines 1 e 2,  ficarão temporariamente interditadas. Segundo as informações operacionais, a pista automática da cabine 3 e a passagem destinada a motocicletas permanecerão liberadas.

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Toda a operação contará com sinalização específica no local e acompanhamento contínuo do Centro de Controle Operacional (CCO), responsável por monitorar as condições de tráfego e acionar equipes operacionais de apoio sempre que necessário.

O cronograma dos serviços está sujeito a alterações conforme as condições climáticas e operacionais.

Escrito por

Soraia Sene

Jornalista, formada em 1997 pela FIAM - Faculdades Integradas Alcântara Machado. Com experiência nas redações de vários jornais da região e em assessorias de imprensa nas áreas de política, sindical, cidades, entretenimento e serviços públicos.
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Tags: Ecovias Raposo-Castello Itapevi km 33 obras noturnas praça de pedágio reparos no asfalto Rodovia Castello-Branco tráfego

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