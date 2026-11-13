Rogério Franco chama disputa pela presidência da Alesp de especulação e defende consenso no PL

Em entrevista ao Visão Oeste, o deputado eleito Rogério Franco (PL) afirmou que as discussões em torno do seu nome para a presidência da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) não passam, neste momento, de especulação da mídia e que ainda não há nada definido. Segundo ele, o Partido Liberal (PL) não realizou até agora uma reunião de bancada para deliberar quem será o indicado à sucessão do atual presidente da Casa, André do Prado (PL).

Franco reconhece que exercerá seu primeiro mandato na Alesp, mas afirma que, caso seu nome seja consenso dentro do partido, estará à disposição e se sente honrado. Para o ex-prefeito de Cotia, a legenda, que elegeu 27 deputados estaduais e detém a maior bancada da Assembleia, precisa construir uma convergência interna em torno do futuro candidato, o que, segundo ele, deve ser debatido em reunião partidária nos próximos dias.

A declaração ocorre em meio à boatos de uma disputa interna no PL paulista. Nos últimos dias, segundo o Portal Metrópoles, André do Prado teria intensificado as articulações para tentar viabilizar Rogério Franco, que, ainda de acordo com o Metrópoles, também é aliado próximo do presidente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto, para sucedê-lo no comando da Casa.

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Apoio a Lula

A movimentação teria provocado insatisfação entre integrantes da bancada, sobretudo entre deputados reeleitos, diante do fato de Franco ser estreante no Legislativo estadual. Como reação, parlamentares bolsonaristas passaram a resgatar fotografias e reportagens de veículos regionais que registram o apoio de Franco ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2022, período em que era filiado ao PSD.

De acordo com deputados da legenda, caso a cúpula do PL mantenha a intenção de lançar o ex-prefeito de Cotia, uma ala da bancada avalia apresentar a candidatura alternativa do deputado bolsonarista Tenente Coimbra, cenário que poderia provocar um racha partidário na disputa pela presidência da Alesp.

Ao comentar o episódio, Rogério Franco minimizou a disputa interna e o que seria uma “fritura” promovida por colegas de legenda. Sobre o apoio a Lula em 2022, explicou que, naquela ocasião, ocupava o cargo de prefeito de Cotia e que o governo do PT sempre se colocou à disposição para projetos no município, razão pela qual, segundo ele, não poderia se limitar ou negar interlocução à frente da prefeitura.

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Na avaliação de Franco, quem especula sobre esse episódio desconhece a diferença entre disputar uma eleição estando no comando do Executivo e fazê-lo fora dele. Ele afirmou ainda acreditar que extremistas, tanto de direita quanto de esquerda, acabam se incomodando com a postura de gestores que, à frente de um Executivo, precisam discutir e avaliar pautas consideradas importantes para a cidade.

A pressão interna enfrentada por Franco repete um movimento semelhante ao ocorrido contra André do Prado durante as articulações para a escolha do candidato do PL ao Senado em São Paulo nas eleições deste ano. Na pré-campanha, em meio às conversas lideradas pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) para incluir o presidente da Alesp na chapa, bolsonaristas como o deputado Ricardo Salles (Novo) e aliados do ex-deputado Eduardo Bolsonaro também resgataram posições anteriores de Prado, quando apoiou o PT em pleitos passados.