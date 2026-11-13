Sexta-feira em São Paulo tem chuvas irregulares e calor moderado

A sexta-feira, 13 de novembro, amanhece com o tempo instável na capital paulista e na Região Metropolitana. A previsão aponta para a ocorrência de chuva irregular nas proximidades ao longo do dia, exigindo atenção de quem precisa se deslocar pelas ruas da cidade.

Os termômetros registraram mínima de 18.2°C nas primeiras horas do dia, mantendo o clima fresco. Ao longo da tarde, com a elevação gradual, a temperatura máxima chega a 26.8°C, configurando um cenário de calor moderado. A umidade relativa do ar está elevada, casa na casa dos 84%.

O índice de chuvas é alto, estimado em 78%, impulsionado por ventos moderados que sopram a 12.6 km/h. Apesar da predominância de nuvens e instabilidade, o índice UV atinge a marca de 13, considerado muito alto, o que significa que os cuidados com a pele continuam necessários mesmo em períodos de maior nebulosidade.

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Para quem tem compromissos na rua, a recomendação do portal Visão Oeste é carregar o guarda-chuva por precaução, devido à possibilidade de precipitações passageiras e isoladas. Acompanhe novas atualizações da previsão do tempo ao longo do dia para eventuais mudanças no cenário meteorológico.