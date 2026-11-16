Cate oferece mais de 2.400 vagas de emprego em São Paulo nesta semana

O Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (Cate) inicia a semana com mais de 2.400 vagas de emprego em São Paulo. As oportunidades estão distribuídas por diferentes setores e oferecem salários que variam de R$ 700, para jovem aprendiz, a R$ 4.186, para motorista de ônibus urbano.

Entre as áreas com maior número de vagas estão limpeza, atendimento, logística, construção civil e gastronomia. Os requisitos de escolaridade variam conforme o cargo.

Vagas na área de limpeza

Publicidade

O setor de limpeza reúne mais de 520 oportunidades, com salários de até R$ 2.182. Para concorrer às vagas, é necessário ter ensino fundamental completo ou incompleto.

Atendimento tem mais de 200 vagas

Também estão disponíveis mais de 200 vagas na área de atendimento, com oportunidades em lojas, mercados e lanchonetes.

Os salários começam em R$ 1.621 e há vagas para candidatos com escolaridade a partir do ensino fundamental.

Publicidade

Oportunidades em logística

A área de logística concentra mais de 140 vagas, com salários entre R$ 1.805 e R$ 2.640.

Há oportunidades em regiões como Mooca, Vila Carrão e Vila Santa Isabel. Os candidatos precisam ter ensino fundamental ou médio completo, conforme a função.

Construção civil

Publicidade

Quem trabalha ou busca oportunidades na construção civil pode concorrer a mais de 120 vagas. Entre os cargos estão servente, pedreiro e pintor.

Os salários variam de R$ 1.805 a R$ 3.500, de acordo com a função.

Como se candidatar

Os interessados podem consultar as vagas e realizar a candidatura pelo site do Cate ou comparecer presencialmente a uma das 46 unidades do serviço espalhadas pela capital.

O prazo para se candidatar termina na quarta-feira (18). As oportunidades podem ser consultadas em cate.prefeitura.sp.gov.br.