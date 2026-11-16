Segunda-feira em Cotia começa com chuvas irregulares e temperaturas amenas

A segunda-feira, 16 de novembro, começa com o tempo instável em Cotia. A previsão aponta para a ocorrência de chuva irregular nas proximidades ao longo do dia, exigindo atenção redobrada de quem precisa se deslocar pela cidade e região metropolitana.

Em relação às temperaturas, o dia será marcado por marcas amenas e clima fresco. Os termômetros registram mínima de 17.4°C nas primeiras horas do dia, enquanto a máxima não deve passar dos 23.3°C durante a tarde, proporcionando um ambiente bastante confortável, longe do calor intenso.

O índice de umidade relativa do ar está bastante elevado, atingindo a marca de 88%, o que favorece a sensação de abafamento em alguns momentos. A probabilidade de precipitação é alta, calculada em 84%, e os ventos sopram a uma velocidade moderada de 13.3 km/h.

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Apesar da cobertura de nuvens e da instabilidade, o índice UV atinge o nível 9, considerado muito alto. Isso significa que, mesmo com o tempo nublado e chuvoso, os raios ultravioletas ainda podem causar danos à pele, sendo recomendado o uso de protetor solar caso haja aberturas no céu.