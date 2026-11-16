Osasco vai receber nova sede da Decolar

A Decolar, uma das maiores plataformas de viagens online da América Latina, escolheu Osasco para instalar sua nova sede. A chegada da empresa ao município foi anunciada nesta segunda-feira (16) pelo prefeito Gerson Pessoa (Podemos), em uma publicação nas redes sociais.

“Mais uma grande empresa chegando à nossa cidade para gerar empregos, movimentar a economia e abrir novas oportunidades para nossa população”, declarou Gerson Pessoa. “Seja bem-vinda, Decolar”, completou.

O prefeito também afirmou que outras duas grandes empresas do setor de tecnologia estão em processo de chegada a Osasco, mas não informou quais são as companhias.

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A cidade já concentra operações e sedes de grandes empresas de tecnologia e comércio digital, entre elas Mercado Livre e iFood.