Segunda-feira em São Paulo começa com chuvas passageiras e termômetros na casa dos 24°C

A segunda-feira, 16 de novembro, começa com o tempo instável na capital paulista. Quem precisar sair cedo de casa para iniciar a semana deve ficar atento às condições meteorológicas, que apontam para a ocorrência de chuva passageira fraca ao longo do dia, exigindo atenção redobrada no trânsito e nos deslocamentos pela Região Metropolitana de São Paulo.

Em termos de temperatura, a madrugada registrou mínima de 18.6°C, mantendo a sensação de tempo fresco. Ao longo do dia, com a variação na cobertura de nuvens, os termômetros devem alcançar a máxima de 24.6°C, marca que se enquadra na faixa de calor moderado para os padrões da região. O índice de umidade relativa do ar fica elevado, atingindo a marca de 86%.

A probabilidade de precipitação é alta, estimada em 85%, embora o volume esperado seja baixo devido ao caráter passageiro das chuvas. Os ventos sopram de forma moderada, com velocidade média de 13 km/h, ajudando a amenizar a sensação térmica. Vale destacar também o índice UV, que chega a 9.9, exigindo proteção solar mesmo nos momentos de maior nebulosidade.

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Para quem tem compromissos ao ar livre, a recomendação do portal Visão Oeste é carregar um guarda-chuva na bolsa ou mochila para se prevenir contra as instabilidades rápidas. Acompanhe todas as atualizações da previsão do tempo em tempo real aqui no portal para planejar melhor a sua semana em São Paulo.