Segunda-feira em Itapevi tem previsão de chuva irregular e temperaturas amenas

A segunda-feira, 16 de novembro, começa com o tempo instável em Itapevi. A previsão aponta para a ocorrência de chuva irregular nas proximidades ao longo do dia, exigindo atenção dos moradores que precisam se deslocar pela cidade.

Em relação às temperaturas, os termômetros registram mínima de 17.6°C e máxima que pode atingir até 23.7°C, configurando um cenário de temperaturas amenas e clima fresco na região. A umidade relativa do ar permanece elevada, casa dos 86%, refletindo a presença de instabilidade na atmosfera.

As chances de precipitação são altas, atingindo a marca de 83%. Os ventos sopram com velocidade moderada de 13.7 km/h, enquanto o índice ultravioleta (UV) chega a 10.2, considerado muito alto. Mesmo com o tempo nublado e chuvoso em alguns momentos, o cuidado com a exposição solar ainda é recomendado nos horários de maior abertura.

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Para quem vai sair de casa, é aconselhável levar o guarda-chuva para se prevenir contra as chuvas irregulares. Acompanhe mais atualizações sobre a previsão do tempo e o trânsito da região aqui no portal Visão Oeste.