Cate oferece milhares de vagas de emprego em São Paulo com salários de até R$ 7,7 mil

As unidades do Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo) começam a semana com mais de 3.800 vagas de emprego em São Paulo. As oportunidades estão distribuídas por diferentes regiões da capital e oferecem salários que variam de R$ 1.059, para jovem aprendiz, a R$ 7.794, para analista de desenvolvimento de software.

Entre os destaques estão vagas para os setores de limpeza, atendimento, construção civil, transporte e farmacêutico.

Mais de 1 mil vagas na área de limpeza

A área de limpeza concentra mais de 1.000 oportunidades para auxiliares. Os salários variam de R$ 1.621 a R$ 2.500, conforme a função e a empresa.

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As vagas exigem escolaridade entre o ensino fundamental e o médio completo. Em parte das oportunidades, não é necessário ter experiência profissional.

Há postos em regiões como Capão Redondo, Moema, Morumbi e República.

Atendimento tem mais de 420 oportunidades

O Cate também reúne mais de 420 vagas para atendentes de lojas, mercados, telemarketing e outras funções relacionadas ao atendimento ao público.

Os salários ficam entre R$ 1.621 e R$ 2.800. Há oportunidades em locais como Indianópolis, Jardim Íris, Pirituba e Cachoeirinha.

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Os requisitos de escolaridade vão do ensino fundamental ao superior incompleto. Dependendo da vaga, pode ser exigida experiência de até seis meses ou nenhum conhecimento anterior na função.

Construção civil reúne mais de 90 vagas

Na construção civil, são mais de 90 oportunidades para pedreiros, ajudantes e serventes de obras.

Os salários variam de R$ 1.900 a R$ 3.350. As vagas contemplam candidatos com escolaridade do ensino fundamental ao superior incompleto e há opções para quem tem ou não experiência de até seis meses.

Setor farmacêutico tem vagas sem experiência

O setor farmacêutico reúne mais de 60 vagas para ajudante, atendente e auxiliar de farmácia de manipulação.

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As oportunidades estão em bairros como Vila Maria, Parelheiros, Sacomã e Butantã, com salários entre R$ 1.900 e R$ 2.208.

Para essas funções, é necessário ter ensino médio completo, mas não há exigência de experiência anterior na área.

Cate tem vagas para motoristas

Quem trabalha no setor de transporte também encontra oportunidades. São mais de 50 vagas para entregadores e motoristas de caminhão, furgão e carreta.

Os salários variam de R$ 1.802 a R$ 3.300. As empresas exigem escolaridade entre o ensino fundamental e o médio completo, além de CNH e experiência profissional.

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Há vagas em regiões como Vila Industrial, Ipiranga, Carrão e Tremembé.

Como se candidatar às vagas do Cate

Os interessados podem se candidatar às oportunidades pelo Portal Cate até quarta-feira (11), às 18h.

Também é possível procurar uma das 46 unidades do Cate para atendimento presencial. Nesse caso, é necessário apresentar RG, CPF e carteira de trabalho, que pode ser física ou digital.

As vagas estão sujeitas aos critérios de cada empresa e podem ser preenchidas ao longo do período de seleção.