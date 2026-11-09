Burning Fest volta a Osasco com churrasco, cerveja artesanal e música ao vivo

O Burning Fest – Batalha de Assadores está de volta a Osasco. Entre os dias 20 e 22 de novembro, a cidade recebe a 143ª edição do festival, que já passou por diversos municípios da região e reúne churrasco, gastronomia, cerveja artesanal e música ao vivo.

O evento será realizado no estacionamento da Prefeitura de Osasco, das 12h às 22h, com entrada gratuita. A programação deve reunir moradores da cidade e visitantes da região durante os três dias.

Entre as opções gastronômicas estão costela no fogo de chão, hambúrgueres artesanais, diferentes cortes de carnes, acompanhamentos e sobremesas, preparados pelos assadores participantes do festival.

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Além da comida, o público poderá encontrar cervejas artesanais e shows ao vivo, incluindo apresentações de bandas covers com repertório de rock nacional e internacional.

Festival em Osasco

A programação também terá atrações voltadas para diferentes públicos. O espaço contará com área kids, ambiente pet friendly, área de convivência e estrutura de segurança.

Segundo o organizador Diego Tavares, o retorno a Osasco marca mais uma passagem do festival pela cidade.

“Voltar a Osasco é sempre muito especial para toda a equipe do Burning Fest. A cidade faz parte da nossa trajetória e temos um público que acompanha e prestigia o festival. Para essa 143ª edição, estamos preparando uma programação especial, com grandes assadores, cortes especiais, muita gastronomia, cerveja artesanal, música ao vivo e atrações para toda a família.”

A programação reúne opções de lazer e gastronomia para quem pretende aproveitar o feriado prolongado e o fim de semana em Osasco.