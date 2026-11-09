Natal do Scooby-Doo estreia no SuperShopping Osasco com atrações gratuitas

O SuperShopping Osasco terá neste fim de ano uma decoração de Natal inspirada no universo de Scooby-Doo. A programação começa no dia 14 de novembro, com a chegada do Papai Noel, e reúne atrações gratuitas para crianças e famílias.

A proposta leva pela primeira vez ao Brasil uma decoração natalina baseada no desenho, com direito à famosa Máquina de Mistérios, veículo utilizado por Scooby-Doo, Salsicha e a turma para investigar acontecimentos misteriosos.

Instalada na Praça de Eventos, a van poderá ser visitada pelo público e usada como cenário para fotos. A ambientação também terá uma árvore de Natal de oito metros de altura, iluminação especial na fachada e outros espaços inspirados nos personagens.

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Crianças poderão participar de desafio do Scooby-Doo

Entre as atividades está a brincadeira “Ajude o Scooby a Matar a Fome”. Nela, as crianças precisam conduzir um hambúrguer por um circuito com obstáculos até a boca do personagem.

A atração foi criada para unir diversão e coordenação motora. O espaço também terá uma representação da Velma para fotos, além de elementos relacionados a Salsicha, Fred e Daphne.

Encontro com Scooby-Doo e Salsicha

Um dos destaques da programação será o encontro com Scooby-Doo e Salsicha. O Meet & Greet será realizado nos dias 29 de novembro, 6 e 13 de dezembro, com sessões às 14h, 15h, 16h e 17h.

A atividade será gratuita e permitirá que os visitantes tirem fotos ao lado da dupla.

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Papai Noel chega no dia 14

A abertura oficial do Natal acontece em 14 de novembro, às 14h, com a chegada do Papai Noel ao SuperShopping Osasco.

O Bom Velhinho ficará em seu trono para receber as famílias. As crianças também poderão entregar suas cartinhas com pedidos de Natal e participar da tradicional despedida das chupetas.

Os pets também terão espaço na decoração. O shopping preparou um trono pet, onde os animais de estimação poderão posar para fotos com as famílias.

A programação natalina do SuperShopping Osasco é gratuita e não exige inscrição prévia.