Natal do Scooby-Doo estreia no SuperShopping Osasco com atrações gratuitas
Programação inédita começa em 14 de novembro com atividades para crianças, árvore de oito metros de altura e encontros com os personagens Scooby e Salsicha
O SuperShopping Osasco terá neste fim de ano uma decoração de Natal inspirada no universo de Scooby-Doo. A programação começa no dia 14 de novembro, com a chegada do Papai Noel, e reúne atrações gratuitas para crianças e famílias.
A proposta leva pela primeira vez ao Brasil uma decoração natalina baseada no desenho, com direito à famosa Máquina de Mistérios, veículo utilizado por Scooby-Doo, Salsicha e a turma para investigar acontecimentos misteriosos.
Instalada na Praça de Eventos, a van poderá ser visitada pelo público e usada como cenário para fotos. A ambientação também terá uma árvore de Natal de oito metros de altura, iluminação especial na fachada e outros espaços inspirados nos personagens.
Crianças poderão participar de desafio do Scooby-Doo
Entre as atividades está a brincadeira “Ajude o Scooby a Matar a Fome”. Nela, as crianças precisam conduzir um hambúrguer por um circuito com obstáculos até a boca do personagem.
A atração foi criada para unir diversão e coordenação motora. O espaço também terá uma representação da Velma para fotos, além de elementos relacionados a Salsicha, Fred e Daphne.
Encontro com Scooby-Doo e Salsicha
Um dos destaques da programação será o encontro com Scooby-Doo e Salsicha. O Meet & Greet será realizado nos dias 29 de novembro, 6 e 13 de dezembro, com sessões às 14h, 15h, 16h e 17h.
A atividade será gratuita e permitirá que os visitantes tirem fotos ao lado da dupla.
Papai Noel chega no dia 14
A abertura oficial do Natal acontece em 14 de novembro, às 14h, com a chegada do Papai Noel ao SuperShopping Osasco.
O Bom Velhinho ficará em seu trono para receber as famílias. As crianças também poderão entregar suas cartinhas com pedidos de Natal e participar da tradicional despedida das chupetas.
Os pets também terão espaço na decoração. O shopping preparou um trono pet, onde os animais de estimação poderão posar para fotos com as famílias.
A programação natalina do SuperShopping Osasco é gratuita e não exige inscrição prévia.