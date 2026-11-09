Mulheres enfrentam desafios e transformam hábitos durante programa de 12 semanas em Barueri

A mudança de hábitos pode começar com um desafio, mas os resultados vão muito além da balança. Em Barueri, mulheres que participaram da quarta edição do Desafio das 12 Semanas – Equilíbrio do Corpo e da Mente encerraram o programa com histórias de superação, novas rotinas e conquistas pessoais.

A iniciativa terminou no dia 4 de novembro, com uma cerimônia no Centro de Eventos de Barueri. Durante três meses, as participantes tiveram acesso a atividades físicas, orientações de saúde e experiências voltadas à qualidade de vida.

Promovido pela Prefeitura de Barueri, por meio da Secretaria da Mulher, o programa contou com acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, formada por educadores físicos, nutricionista, psicóloga, terapeuta, fisioterapeuta e outros profissionais.

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A proposta foi trabalhar diferentes dimensões da saúde, com atividades que envolveram exercícios, alimentação, saúde emocional e bem-estar.

Desafios fora da rotina

Ao longo das 12 semanas, as participantes enfrentaram atividades que foram além dos treinos convencionais.

O grupo participou de exercícios de alta intensidade e de atividades em parceria com o 18º Grupamento de Bombeiros de Barueri, com práticas inspiradas na rotina de treinamento dos profissionais.

Também houve um circuito de obstáculos no 22º Batalhão Logístico Aeromóvel, com atividades baseadas em treinamentos militares. A ideia foi estimular a persistência e fazer com que as participantes encarassem novos desafios.

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A programação ainda teve atividades aquáticas, momentos de descontração na piscina e encontros com familiares, reforçando a importância da rede de apoio durante o processo de mudança de hábitos.

Um dos desafios mais marcantes foi uma corrida de 5 quilômetros na Via Parque, nas proximidades do Parque Ecológico do Tietê, em Alphaville. Todas as participantes conseguiram completar o percurso, inclusive aquelas que nunca haviam corrido essa distância.

Mudanças que ficaram para a vida

A terceira colocada, Jhesse Silva Marques, recebeu R$ 1 mil e um troféu. Para ela, o programa trouxe mudanças principalmente na alimentação e na rotina.

“Foi muito diferente para mim. Eu não tinha educação alimentar e agora parei de pedir iFood, reduzi muita gordura e ganhei muita massa muscular. Teve um dia em que eu quase morri, foi a corrida HIIT. Quase desisti na metade, mas lembrei da minha irmã Jane, que é minha inspiração para começar no desafio, e segui, não desisti”, contou.

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A segunda colocada, Elma Cristina Alves dos Santos, também destacou o apoio da família para conseguir conciliar o desafio com a rotina.

“Foi maravilhoso. Na verdade, eu nem ia participar porque tenho duas crianças, mas uma amiga que treina comigo aqui na Secretaria me incentivou. Achei que não fosse conseguir cumprir todas as atividades, mas meu marido me apoiou muito, ficava com as crianças quando eu precisava sair mais cedo e não faltei um dia”, relatou.

Ela também falou sobre o resultado alcançado.

“Conheci pessoas novas, emagreci o suficiente para chegar em segundo lugar e estou superfeliz. Nunca desistam dos seus sonhos, porque um dia a nossa hora chega.”

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Resultado do Desafio das 12 Semanas

A classificação considerou critérios como frequência, engajamento e evolução corporal. As participantes que ficaram entre a 10ª e a 6ª colocação receberam o Troféu de Honra ao Mérito.

Para definir as cinco primeiras colocadas, foram considerados mínimo de 80% de frequência nas atividades e a maior redução do percentual de gordura corporal, comparando as avaliações inicial e final feitas por bioimpedância.

Andreia Dias Soares Silva ficou em quinto lugar, enquanto Patrícia Machado de Souza conquistou a quarta colocação. Ambas receberam R$ 500 e um troféu.

A grande vencedora foi Erika Aparecida Nunes Domiciano, que recebeu R$ 3 mil pelo primeiro lugar.

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Para Erika, o principal prêmio não foi o dinheiro, mas os ganhos conquistados ao longo do programa.

“É maravilhoso. Tenho muito a agradecer ao pessoal da Secretaria pelo acolhimento, pelo carinho, pela dedicação de todos os professores e da coordenação. Foi muito, muito bom”, afirmou.

Ela resumiu a experiência com uma mensagem que vai além da competição:

“A gente não ganha só o prêmio, a gente ganha em qualidade de vida e acho que esse é o maior prêmio. Meu objetivo não era ganhar, era me divertir.”

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Encerramento

A cerimônia no Centro de Eventos de Barueri reuniu participantes, familiares e profissionais que acompanharam o grupo durante os três meses.

O encerramento teve homenagens à equipe técnica, agradecimentos e apresentações de dança das participantes, orientadas pelas professoras Naiara e Mayara.

Ao final, todas as mulheres receberam medalhas pela conclusão do desafio.

Mais do que uma competição, a quarta edição do Desafio das 12 Semanas em Barueri terminou com o incentivo à continuidade dos hábitos adotados durante o programa e à busca por uma rotina com mais saúde e qualidade de vida.