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Portal do Trabalhador de Osasco seleciona para vaga de produção com salário de R$ 2,6 mil

Oportunidade para auxiliar de linha de produção oferece benefícios como previdência privada, fretado e vale-refeição de R$ 35; seleção presencial acontece nesta terça-feira (10) no Centro.

Por Soraia Sene | Atualizado em: 09/11/2026 15:29 Siga-nos no Google News
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auxiliar de produção
Foto: aleksandarlittlewolf/Freepik
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O Portal do Trabalhador de Osasco realiza nesta terça-feira, 10 de novembro, processo seletivo para a contratação de auxiliar de linha de produção (ID 9299477). O cargo oferece salário mensal de R$ 2.600,00, além de um amplo pacote de benefícios.

Entre as vantagens oferecidas estão convênio médico e odontológico, seguro de vida, previdência privada, vale-refeição no valor de R$ 35,00 diários e transporte mediante vale-transporte ou veículo fretado. A jornada de trabalho segue a escala 6×1, com opções para três turnos: das 6h às 14h, das 14h às 22h ou das 22h às 6h. As atividades profissionais serão desenvolvidas em Osasco e outras cidades do estado de São Paulo.

Para se candidatar à vaga, é necessário ter concluído o ensino médio e comprovar ao menos 6 meses de experiência registrada na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).

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O processo seletivo presencial será realizado nesta terça-feira, 10 de novembro de 2026, na unidade Centro do Portal do Trabalhador, localizada na Rua Fiorino Beltramo, nº 300. Os candidatos podem comparecer em dois horários disponíveis: às 9h ou às 13h30, levando documento de identidade e currículo atualizado.

Escrito por

Soraia Sene

Jornalista, formada em 1997 pela FIAM - Faculdades Integradas Alcântara Machado. Com experiência nas redações de vários jornais da região e em assessorias de imprensa nas áreas de política, sindical, cidades, entretenimento e serviços públicos.
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Tags: emprego em Osasco Portal do Trabalhador de Osasco Processo seletivo Osasco salário 2600 Secretaria de Emprego Trabalho e Renda vaga de auxiliar de linha de produção vagas em Osasco

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