O distrito de Caucaia do Alto, em Cotia, comemora seus 82 anos neste sábado (28) com a realização do evento “Caucaia em Movimento”. A iniciativa é promovida pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDPI), em parceria com a Prefeitura de Cotia e com realização da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, para celebrar a história e as tradições do distrito.

A programação acontece a partir das 8h, com concentração na Praça dos Romeiros, no Centro de Caucaia do Alto, e saída da caminhada comemorativa prevista para as 9h. O percurso seguirá até a Estação Ferroviária, marco histórico da região, com retorno à praça.

Além da caminhada e de atividades físicas, o encontro contará com apresentações culturais após a chegada do trajeto. Na Praça dos Romeiros, o público poderá acompanhar apresentações de balé, Fit Dance e Capoeira.

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Os interessados em participar da programação devem realizar a inscrição por meio deste link.