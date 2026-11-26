Caucaia do Alto comemora 82 anos com caminhada e atrações culturais neste sábado (28)
Evento ‘Caucaia em Movimento’ começa às 8h na Praça dos Romeiros e é promovido pelo CMDPI, pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e pela Prefeitura de Cotia.
O distrito de Caucaia do Alto, em Cotia, comemora seus 82 anos neste sábado (28) com a realização do evento “Caucaia em Movimento”. A iniciativa é promovida pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDPI), em parceria com a Prefeitura de Cotia e com realização da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, para celebrar a história e as tradições do distrito.
A programação acontece a partir das 8h, com concentração na Praça dos Romeiros, no Centro de Caucaia do Alto, e saída da caminhada comemorativa prevista para as 9h. O percurso seguirá até a Estação Ferroviária, marco histórico da região, com retorno à praça.
Além da caminhada e de atividades físicas, o encontro contará com apresentações culturais após a chegada do trajeto. Na Praça dos Romeiros, o público poderá acompanhar apresentações de balé, Fit Dance e Capoeira.
Os interessados em participar da programação devem realizar a inscrição por meio deste link.