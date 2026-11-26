O Corpo de Bombeiros retomou na manhã desta quinta-feira (26) as buscas pelo caminhoneiro que desapareceu após a cabine da carreta que dirigia cair no Rio Tietê, em Barueri, na Grande São Paulo. As equipes percorrem as margens do rio entre o local do acidente e a barragem de Santana de Parnaíba.

O acidente aconteceu na madrugada de quarta-feira (25), na altura do km 100 da Rodovia Castello Branco, próximo à saída de Barueri. Uma van colidiu contra a carreta e, com o impacto, a cabine do veículo pesado despencou no Rio Tietê.

Durante as buscas realizadas ontem, um corpo foi encontrado na região da barragem. Familiares chegaram a comparecer ao Instituto Médico Legal (IML), mas a esposa do caminhoneiro não reconheceu o corpo como sendo do marido.

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Nesta quinta-feira, os bombeiros informaram que as buscas continuam para localizar o motorista e a cabine do caminhão. Segundo a corporação, não serão utilizados barcos na operação devido à forte correnteza e ao risco de temporais, que poderiam provocar acidentes com as embarcações.

Em atualização da ocorrência, os bombeiros informaram que as equipes permanecem no local “com vistas à cabine do caminhão” e aguardam novas informações sobre o trabalho de resgate.