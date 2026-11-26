A Prefeitura de Itapevi promove neste sábado, 28 de novembro, às 17h, o 13º Festival de Ginástica Rítmica. A programação será realizada no Ginásio de Esportes, localizado na Avenida Rubens Caramez, 1000, no Centro, com o propósito de celebrar a trajetória da modalidade na cidade e incentivar a participação de meninas no esporte.

Criado em 2013, o programa municipal de ginástica rítmica atua no desenvolvimento esportivo e leva ao público apresentações marcadas pela técnica, beleza e expressividade da modalidade. Realizado há 13 anos, o festival busca ampliar a visibilidade do esporte no município, valorizar o trabalho das atletas e destacar o papel da prática esportiva na formação, na disciplina e no desenvolvimento das participantes.

Atualmente, a iniciativa atende cerca de 170 meninas, distribuídas em 18 turmas de escolinhas realizadas no Ginásio de Esportes de Itapevi e no Centro de Iniciação ao Esporte (CIE).

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Além das aulas regulares, o município mantém equipes de treinamento formadas por 30 atletas. Os grupos são divididos nas categorias Baby (7 a 9 anos), Infantil (10 a 13 anos), Juvenil (14 a 15 anos) e Adulto (15 a 18 anos).

Ao longo de sua trajetória, a ginástica rítmica de Itapevi acumulou resultados em competições. Em 2026, a equipe sagrou-se campeã dos Jogos Regionais, conquistando 12 medalhas de ouro.

Serviço

Evento: 13º Festival de Ginástica Rítmica de Itapevi

Data: Sábado, 28 de novembro

Horário: 17h

Local: Ginásio de Esportes de Itapevi (Av. Rubens Caramez, 1000, Centro)