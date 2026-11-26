Orquestra de Viola Caipira de Barueri faz apresentação gratuita neste sábado (28)
Com 11 músicas programadas, concerto com o professor Wilton Mendes e alunos ocorre das 11h às 12h na sala Ruy Ohtake, na Praça das Artes.
A Orquestra de Viola Caipira de Barueri realiza uma apresentação gratuita neste sábado, 28 de novembro, das 11h às 12h, na Praça das Artes de Barueri. O concerto acontecerá na sala Ruy Ohtake.
Com participação do professor Wilton Mendes e alunos, a apresentação tem 11 músicas programadas. A iniciativa, divulgada pela Secretaria de Cultura e Turismo e pela Prefeitura de Barueri, propõe uma manhã especial de música, cultura e tradição brasileira.
A entrada é gratuita. A Praça das Artes está localizada na Rua Ministro Raphael de Barros Monteiro, 255, no Jardim dos Camargos, em Barueri.