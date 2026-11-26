A Prefeitura de Barueri, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, realiza neste domingo, 29 de novembro, a partir das 11h, o Samba na Praça – Especial Festival Consciência Negra 2026. O evento terá entrada gratuita e será realizado em frente à Fatec, na Rua Carlos Capriotti, no Centro.

Voltada para todos os públicos, a iniciativa propõe um encontro de música, cultura, ancestralidade e celebração da identidade negra, com o objetivo de valorizar talentos e promover momentos de música, arte e conexão.

A programação reúne atividades culturais e apresentações musicais, incluindo a Afrofeira, oficina e desfile de moda afro, além do Momento Elas: Roda de Conversa. Na parte musical, sobem à programação DJ Buda, Grupo Agora Sim, Binho Soul, DJ Tudo e Ache Pouco.

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Serviço

Evento: Samba na Praça – Especial Festival Consciência Negra 2026

Data: 29 de novembro

Horário: A partir das 11h

Local: Em frente à Fatec – Rua Carlos Capriotti, Centro, Barueri

Entrada: Gratuita

Atrações: Afrofeira, oficina e desfile de moda afro, DJ Buda, Grupo Agora Sim, Binho Soul, DJ Tudo, Ache Pouco e Momento Elas: Roda de Conversa