quarta-feira, 11 de novembro de 2026
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CEU Bonança promove espetáculo gratuito de dança do ventre e cigana em Osasco

Apresentação "Mil e Uma Noites – Viva, a Vida é Uma Festa!", do Festival MOVIDANÇA, acontece no sábado (14), às 16h, com entrada franca no Jardim Bonança.

Por Soraia Sene | Atualizado em: 11/11/2026 11:36 Siga-nos no Google News
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dança do ventre céu bonança
Foto: reprodução Facebook
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O CEU Bonança (CEU das Artes Yolanda A. A. Ribeiro), em Osasco, apresenta neste sábado, 14 de novembro, às 16h, o espetáculo “Mil e Uma Noites – Viva, a Vida é Uma Festa!”. A montagem artística integra o Festival MOVIDANÇA e reúne apresentações das turmas de Dança do Ventre e Dança Cigana. O evento é totalmente gratuito e convida a população a prestigiar a produção cultural local.

Inspirada na tradicional celebração mexicana do Dia dos Mortos, a apresentação traz ao palco uma celebração de ritmos, movimentos e narrativas, destacando temas como família, memórias, sonhos e a importância de preservar as histórias que fazem parte de quem somos.

O espetáculo celebra a expressão corporal e evidencia a dedicação e o talento dos educadores e aprendizes que compõem os grupos de dança da instituição.

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Serviço do evento:
• Espetáculo: “Mil e Uma Noites – Viva, a Vida é Uma Festa!” (Festival MOVIDANÇA)
• Modalidades: Dança do Ventre e Dança Cigana
• Data e horário: Sábado, 14 de novembro, às 16h
• Ingresso: Evento gratuito
• Local: CEU das Artes Bonança (Yolanda A. A. Ribeiro)
• Endereço: Rua Antônio Jacinto Rangon, nº 45, Jardim Bonança, Osasco
• Realização e apoio: Associação Sociocultural e Educacional Promoart e Prefeitura de Osasco (Secretaria de Cultura)

Escrito por

Soraia Sene

Jornalista, formada em 1997 pela FIAM - Faculdades Integradas Alcântara Machado. Com experiência nas redações de vários jornais da região e em assessorias de imprensa nas áreas de política, sindical, cidades, entretenimento e serviços públicos.
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Tags: CEU Bonança Dança Cigana dança do ventre Dia dos Mortos espetáculo gratuito Osasco Festival MOVIDANÇA Mil e Uma Noites Viva a Vida é Uma Festa Osasco PROMOART secretaria de cultura de Osasco

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