CEU Bonança promove espetáculo gratuito de dança do ventre e cigana em Osasco

O CEU Bonança (CEU das Artes Yolanda A. A. Ribeiro), em Osasco, apresenta neste sábado, 14 de novembro, às 16h, o espetáculo “Mil e Uma Noites – Viva, a Vida é Uma Festa!”. A montagem artística integra o Festival MOVIDANÇA e reúne apresentações das turmas de Dança do Ventre e Dança Cigana. O evento é totalmente gratuito e convida a população a prestigiar a produção cultural local.

Inspirada na tradicional celebração mexicana do Dia dos Mortos, a apresentação traz ao palco uma celebração de ritmos, movimentos e narrativas, destacando temas como família, memórias, sonhos e a importância de preservar as histórias que fazem parte de quem somos.

O espetáculo celebra a expressão corporal e evidencia a dedicação e o talento dos educadores e aprendizes que compõem os grupos de dança da instituição.

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Serviço do evento:

• Espetáculo: “Mil e Uma Noites – Viva, a Vida é Uma Festa!” (Festival MOVIDANÇA)

• Modalidades: Dança do Ventre e Dança Cigana

• Data e horário: Sábado, 14 de novembro, às 16h

• Ingresso: Evento gratuito

• Local: CEU das Artes Bonança (Yolanda A. A. Ribeiro)

• Endereço: Rua Antônio Jacinto Rangon, nº 45, Jardim Bonança, Osasco

• Realização e apoio: Associação Sociocultural e Educacional Promoart e Prefeitura de Osasco (Secretaria de Cultura)