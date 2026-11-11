Santana de Parnaíba prevê arrecadação de R$ 2,47 bilhões para 2027

A cidade de Santana de Parnaíba projeta uma arrecadação total de R$ 2.471.285.000,00 (aproximadamente R$ 2,47 bilhões) e fixou o orçamento municipal no mesmo montante para o exercício financeiro de 2027. O planejamento financeiro foi referendado pela Câmara Municipal na terça-feira (10 de novembro de 2026), com a aprovação em segunda votação do Projeto de Lei nº 354/2026, de autoria do Poder Executivo, que atualiza a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do município.

A estimativa de arrecadação representa um salto de 19,16% em comparação com as receitas de R$ 2,074 bilhões previstas para o ano anterior (2026). Desse total projetado para os cofres públicos em 2027, R$ 2,041 bilhões são calculados como receitas primárias. O planejamento da administração municipal enfatiza que não estão previstas renúncias fiscais além das já autorizadas em lei, garantindo a solidez dos ingressos tributários para sustentar as contas públicas equilibradas.

Na distribuição dos recursos do orçamento para 2027, a quase totalidade do montante municipal é direcionada às despesas primárias, que somam R$ 2.470.265.000,00 — o equivalente a mais de 99,9% de todo o valor orçado para a cidade. Essa destinação maciça assegura o custeio operacional da máquina pública, a continuidade dos programas municipais e a prestação de serviços diretos à comunidade parnaibana.

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Além das despesas primárias da administração, o orçamento contempla a sustentabilidade da previdência dos servidores públicos municipais e institui uma cobertura de R$ 44,55 milhões para contingências e riscos fiscais, salvaguardando a prefeitura contra perdas na cobrança de IPTU, dívida ativa e eventuais demandas trabalhistas ou despesas imprevistas.

A votação na Câmara ocorreu em sessão extraordinária com presença plena dos 17 vereadores e teve placar apertado de 9 votos favoráveis a 7 contrários. Com o encerramento da fase de votação, o processo legislativo segue para a formalização do autógrafo de lei e posterior envio para sanção executiva.