Osasco recebe o líder Sesi Bauru nesta sexta-feira (13) pela Superliga Feminina

Invicto na Superliga de Voleibol Feminino, o Osasco joga diante de sua torcida nesta sexta-feira (13), às 21h, contra o líder Sesi Bauru, no Ginásio José Liberatti. O confronto válido pela quinta rodada reúne duas equipes que ainda não perderam na competição e pode movimentar diretamente as primeiras posições da tabela.

Atuando em casa, o Osasco entra em quadra focado em defender sua invencibilidade e reduzir a distância para as primeiras colocações. A equipe osasquense ocupa atualmente o quinto lugar da classificação geral, somando 11 pontos com 100% de aproveitamento (quatro vitórias em quatro partidas disputadas). Ao todo, são 12 sets vencidos e três perdidos, com 357 pontos marcados e 312 sofridos, em uma campanha marcada pelo equilíbrio, incluindo um triunfo por 3 sets a 2.

O adversário da rodada, o Sesi Bauru, lidera a Superliga Feminina e possui o melhor aproveitamento do torneio até aqui. O time visitante acumula 15 pontos em cinco vitórias em cinco partidas, somando 15 sets vencidos e apenas um perdido (quatro vitórias por 3 a 0 e uma por 3 a 1), com 398 pontos assinalados e 291 sofridos.

Publicidade

Detalhes e transmissão da partida:

• Jogo: Osasco x SESI Bauru (5ª rodada da Superliga Feminina)

• Data e horário: Sexta-feira, 13 de novembro, às 21h

• Local: Ginásio José Liberatti, em Osasco

• Transmissão ao vivo: sportv (TV fechada)