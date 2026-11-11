quarta-feira, 11 de novembro de 2026
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Osasco recebe o líder Sesi Bauru nesta sexta-feira (13) pela Superliga Feminina

Com quatro vitórias em quatro jogos, equipe osasquense joga em casa nesta sexta-feira (13), às 21h, em duelo direto de invictos para encostar no topo da tabela.

Por Soraia Sene | Atualizado em: 11/11/2026 10:37 Siga-nos no Google News
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osasco volei superliga 2026
Mais uma partida pela Superliga Feminina de Voleibol 2026/27 / Foto: @osascovoleibolclube/@carol_fotografia
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Invicto na Superliga de Voleibol Feminino, o Osasco joga diante de sua torcida nesta sexta-feira (13), às 21h, contra o líder Sesi Bauru, no Ginásio José Liberatti. O confronto válido pela quinta rodada reúne duas equipes que ainda não perderam na competição e pode movimentar diretamente as primeiras posições da tabela.

Atuando em casa, o Osasco entra em quadra focado em defender sua invencibilidade e reduzir a distância para as primeiras colocações. A equipe osasquense ocupa atualmente o quinto lugar da classificação geral, somando 11 pontos com 100% de aproveitamento (quatro vitórias em quatro partidas disputadas). Ao todo, são 12 sets vencidos e três perdidos, com 357 pontos marcados e 312 sofridos, em uma campanha marcada pelo equilíbrio, incluindo um triunfo por 3 sets a 2.

O adversário da rodada, o Sesi Bauru, lidera a Superliga Feminina e possui o melhor aproveitamento do torneio até aqui. O time visitante acumula 15 pontos em cinco vitórias em cinco partidas, somando 15 sets vencidos e apenas um perdido (quatro vitórias por 3 a 0 e uma por 3 a 1), com 398 pontos assinalados e 291 sofridos.

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Detalhes e transmissão da partida:
• Jogo: Osasco x SESI Bauru (5ª rodada da Superliga Feminina)
• Data e horário: Sexta-feira, 13 de novembro, às 21h
• Local: Ginásio José Liberatti, em Osasco
• Transmissão ao vivo: sportv (TV fechada)

Escrito por

Soraia Sene

Jornalista, formada em 1997 pela FIAM - Faculdades Integradas Alcântara Machado. Com experiência nas redações de vários jornais da região e em assessorias de imprensa nas áreas de política, sindical, cidades, entretenimento e serviços públicos.
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