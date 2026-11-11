Rodrygo, de Osasco, evolui em recuperação e treina em Barueri com preparador do Real Madrid

O atacante Rodrygo, do Real Madrid, natural de Osasco, está no Brasil nesta semana e cumpre uma rotina intensa de preparação física em Barueri. O atleta realiza atividades em dois períodos, divididas entre campos de futebol e academias, como parte do planejamento estabelecido pelo clube espanhol para sua recuperação de uma grave lesão no joelho direito.

Os trabalhos em solo barueriense são acompanhados de perto por Pablo Garcia, preparador físico do Real Madrid, que viajou ao Brasil especialmente para supervisionar as atividades do brasileiro. A presença do profissional assegura que o atacante cumpra com rigor o cronograma definido pela comissão técnica espanhola durante sua estada no país.

Rodrygo está afastado das partidas desde março deste ano, quando sofreu uma grave lesão no joelho direito durante partida contra o Getafe, pelo Campeonato Espanhol. O diagnóstico médico apontou o rompimento do ligamento cruzado anterior (LCA) e uma lesão no menisco lateral, problemas que exigiram intervenção cirúrgica realizada em 10 de março. Desde então, o atleta segue um planejamento de reabilitação estruturado pelo departamento médico do Real Madrid, com etapas progressivas de fortalecimento muscular e recuperação dos movimentos.

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Entre os principais avanços no tratamento, o meia-atacante voltou a correr no gramado do centro de treinamento de Valdebebas no início de setembro, ainda de forma separada do restante do elenco. Em 28 de setembro, deu outro passo significativo ao retomar os exercícios individuais com bola pela primeira vez após o procedimento cirúrgico. Apesar da evolução, o jogador ainda não possui liberação médica para disputar partidas oficiais, dependendo da restauração plena de sua condição física e da capacidade de suportar a intensidade do jogo.

Caso mantenha o ritmo positivo de recuperação, a expectativa é que Rodrygo inicie a reintegração gradual aos treinamentos com o elenco do Real Madrid em dezembro. Já o retorno aos gramados em partidas oficiais está previsto para janeiro de 2027, cerca de dez meses após a lesão sofrida contra o Getafe. O prazo, no entanto, não é definitivo e poderá sofrer alterações de acordo com a resposta física do atleta.