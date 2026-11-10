terça-feira, 10 de novembro de 2026
Publicidade
Home » Cidades
Cidades

CEU Bonança recebe apresentação gratuita de dança “Liberdade em Movimento” em Osasco

Espetáculo do MOVIDANÇA reúne aprendizes com coreografias de Breaking, Hip Hop Freestyle e Dança Contemporânea nesta quinta-feira (12), às 18h.

Por Soraia Sene | Atualizado em: 10/11/2026 10:42 Siga-nos no Google News
Siga-nos no Google News
breaking ceu bonança
Foto: reprodução Facebook
Publicidade

O CEU Bonança (CEU das Artes Yolanda A. A. Ribeiro), em Osasco, recebe nesta quinta-feira, 12 de novembro, às 18h, a apresentação gratuita de dança “Liberdade em Movimento”, promovida pelo MOVIDANÇA. O evento celebra o talento, a dedicação e a criatividade de seus aprendizes.

O espetáculo propõe conectar diferentes estilos, histórias e formas de expressão por meio da dança, trazendo ao palco a energia do Breaking, Hip Hop Freestyle, Dança Contemporânea e outras manifestações corporais. A atividade conta com a parceria da Associação Sociocultural e Educacional Promoart e da Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Cultura.

A entrada é gratuita e aberta a toda a população. O CEU Bonança está situado na Rua Antônio Jacinto Rangon, 45, no Jardim Bonança, em Osasco. Para obter mais informações sobre o evento e a programação, o espaço disponibiliza o telefone (11) 3656-1941, o perfil oficial @ceubonanca nas redes sociais e o portal www.ceusosasco.com.

Publicidade
Escrito por

Soraia Sene

Jornalista, formada em 1997 pela FIAM - Faculdades Integradas Alcântara Machado. Com experiência nas redações de vários jornais da região e em assessorias de imprensa nas áreas de política, sindical, cidades, entretenimento e serviços públicos.
Ver todas as matérias »
« Anterior
Próximo »
Publicidade

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Tags: apresentação de dança breaking CEU Bonança CEU das Artes Yolanda A. A. Ribeiro dança contemporânea Evento Gratuito Osasco Hip Hop Freestyle Liberdade em Movimento Movidança Osasco

Leia Também

simulador prancha óculos

Estação Osasco recebe simulador gratuito de surfe em parceria com o Sesc

 policia encontra menina desaparecida barueri

Foragido por tráfico é preso pela PM em Santana de Parnaíba

 acidente raposo

Caminhão tomba após bater em mureta na Raposo Tavares em Cotia