CEU Bonança recebe apresentação gratuita de dança “Liberdade em Movimento” em Osasco

O CEU Bonança (CEU das Artes Yolanda A. A. Ribeiro), em Osasco, recebe nesta quinta-feira, 12 de novembro, às 18h, a apresentação gratuita de dança “Liberdade em Movimento”, promovida pelo MOVIDANÇA. O evento celebra o talento, a dedicação e a criatividade de seus aprendizes.

O espetáculo propõe conectar diferentes estilos, histórias e formas de expressão por meio da dança, trazendo ao palco a energia do Breaking, Hip Hop Freestyle, Dança Contemporânea e outras manifestações corporais. A atividade conta com a parceria da Associação Sociocultural e Educacional Promoart e da Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Cultura.

A entrada é gratuita e aberta a toda a população. O CEU Bonança está situado na Rua Antônio Jacinto Rangon, 45, no Jardim Bonança, em Osasco. Para obter mais informações sobre o evento e a programação, o espaço disponibiliza o telefone (11) 3656-1941, o perfil oficial @ceubonanca nas redes sociais e o portal www.ceusosasco.com.