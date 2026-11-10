Estação Osasco recebe simulador gratuito de surfe em parceria com o Sesc

A Estação Osasco, ponto de conexão entre as Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda da ViaMobilidade, recebe nesta quinta-feira, 12 de novembro, a ação “Pegue Essa Onda com o Sesc”. A atividade é totalmente gratuita e estará aberta ao público das 11h às 16h.

A iniciativa consiste em uma experiência imersiva de realidade virtual idealizada pelo Sesc Osasco em parceria com a ViaMobilidade. A proposta convida os passageiros e frequentadores a subir em uma prancha de surfe verdadeira, colocar óculos de VR e simular a sensação de dropar uma onda real durante alguns minutos.

Unindo esporte, tecnologia e lazer de forma acessível no ambiente do transporte sobre trilhos, a ação proporciona uma vivência esportiva interativa sem qualquer custo aos participantes que estiverem na estação ao longo do período programado.