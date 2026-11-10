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Estação Osasco recebe simulador gratuito de surfe em parceria com o Sesc

Ação “Pegue Essa Onda com o Sesc” convida público das Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda da ViaMobilidade a subir em prancha e usar óculos de VR nesta quinta-feira (12).

Por Soraia Sene | Atualizado em: 10/11/2026 10:30 Siga-nos no Google News
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simulador prancha óculos
Foto: reprodução Instagram ViaMobilidade
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A Estação Osasco, ponto de conexão entre as Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda da ViaMobilidade, recebe nesta quinta-feira, 12 de novembro, a ação “Pegue Essa Onda com o Sesc”. A atividade é totalmente gratuita e estará aberta ao público das 11h às 16h.

A iniciativa consiste em uma experiência imersiva de realidade virtual idealizada pelo Sesc Osasco em parceria com a ViaMobilidade. A proposta convida os passageiros e frequentadores a subir em uma prancha de surfe verdadeira, colocar óculos de VR e simular a sensação de dropar uma onda real durante alguns minutos.

Unindo esporte, tecnologia e lazer de forma acessível no ambiente do transporte sobre trilhos, a ação proporciona uma vivência esportiva interativa sem qualquer custo aos participantes que estiverem na estação ao longo do período programado.

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Escrito por

Soraia Sene

Jornalista, formada em 1997 pela FIAM - Faculdades Integradas Alcântara Machado. Com experiência nas redações de vários jornais da região e em assessorias de imprensa nas áreas de política, sindical, cidades, entretenimento e serviços públicos.
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Tags: Estação Osasco Evento Gratuito Osasco linha 8 diamante Linha 9-Esmeralda óculos VR Pegue Essa Onda com o Sesc realidade virtual Sesc Osasco simulador de surfe viamobilidade

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