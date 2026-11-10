Foragido por tráfico é preso pela PM em Santana de Parnaíba
Abordagem no bairro Fazendinha no início da tarde desta segunda-feira (9) localizou mandado de prisão em aberto contra suspeito na Rua Florianópolis.
Um homem procurado pela Justiça por tráfico de drogas foi preso por policiais militares na tarde desta segunda-feira (9), no bairro Fazendinha, em Santana de Parnaíba.
A abordagem aconteceu por volta das 13h30, na Rua Florianópolis, durante patrulhamento de rotina. Segundo a Polícia Militar, o indivíduo foi parado e, embora não carregasse nada ilegal consigo no momento, os agentes constataram a existência de um mandado de prisão em aberto contra ele com o apoio do Centro de Operações da PM (COPOM).
Os policiais do 20º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano confirmaram que a ordem judicial foi expedida pelo crime de tráfico de drogas. O foragido foi conduzido à delegacia de Santana de Parnaíba, onde a ocorrência e a prisão foram formalmente registradas, permanecendo o homem à disposição da Justiça.