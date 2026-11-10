Foragido por tráfico é preso pela PM em Santana de Parnaíba

Um homem procurado pela Justiça por tráfico de drogas foi preso por policiais militares na tarde desta segunda-feira (9), no bairro Fazendinha, em Santana de Parnaíba.

A abordagem aconteceu por volta das 13h30, na Rua Florianópolis, durante patrulhamento de rotina. Segundo a Polícia Militar, o indivíduo foi parado e, embora não carregasse nada ilegal consigo no momento, os agentes constataram a existência de um mandado de prisão em aberto contra ele com o apoio do Centro de Operações da PM (COPOM).

Os policiais do 20º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano confirmaram que a ordem judicial foi expedida pelo crime de tráfico de drogas. O foragido foi conduzido à delegacia de Santana de Parnaíba, onde a ocorrência e a prisão foram formalmente registradas, permanecendo o homem à disposição da Justiça.