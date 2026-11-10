terça-feira, 10 de novembro de 2026
Publicidade
Home » Cidades
Cidades

Foragido por tráfico é preso pela PM em Santana de Parnaíba

Abordagem no bairro Fazendinha no início da tarde desta segunda-feira (9) localizou mandado de prisão em aberto contra suspeito na Rua Florianópolis.

Por Soraia Sene | Atualizado em: 10/11/2026 10:33 Siga-nos no Google News
Siga-nos no Google News
policia encontra menina desaparecida barueri
Foto: SSP
Publicidade

Um homem procurado pela Justiça por tráfico de drogas foi preso por policiais militares na tarde desta segunda-feira (9), no bairro Fazendinha, em Santana de Parnaíba.

A abordagem aconteceu por volta das 13h30, na Rua Florianópolis, durante patrulhamento de rotina. Segundo a Polícia Militar, o indivíduo foi parado e, embora não carregasse nada ilegal consigo no momento, os agentes constataram a existência de um mandado de prisão em aberto contra ele com o apoio do Centro de Operações da PM (COPOM).

Os policiais do 20º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano confirmaram que a ordem judicial foi expedida pelo crime de tráfico de drogas. O foragido foi conduzido à delegacia de Santana de Parnaíba, onde a ocorrência e a prisão foram formalmente registradas, permanecendo o homem à disposição da Justiça.

Publicidade
Escrito por

Soraia Sene

Jornalista, formada em 1997 pela FIAM - Faculdades Integradas Alcântara Machado. Com experiência nas redações de vários jornais da região e em assessorias de imprensa nas áreas de política, sindical, cidades, entretenimento e serviços públicos.
Ver todas as matérias »
« Anterior
Próximo »
Publicidade

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Tags: 20º Batalhão bairro Fazendinha Copom Foragido preso grande São Paulo Mandado de Prisão Polícia Militar Rua Florianópolis Santana de Parnaíba tráfico de drogas

Leia Também

simulador prancha óculos

Estação Osasco recebe simulador gratuito de surfe em parceria com o Sesc

 acidente raposo

Caminhão tomba após bater em mureta na Raposo Tavares em Cotia

 assaí atacadista nova loja osasco

Assaí Atacadista abre processo seletivo para vagas de repositor e caixa em Osasco