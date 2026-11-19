A Feirarte Barueri recebe neste sábado (21) uma programação musical gratuita em homenagem ao Dia da Consciência Negra. As apresentações começam ao meio-dia e seguem até as 16h, com shows que destacam o blues e diferentes influências da música negra.

O evento é promovido pela Secretaria de Cultura e Turismo e será realizado na Rua Professor João da Mata e Luz, s/n, no Centro. A entrada é gratuita e a classificação é livre.

A programação começa às 12h, com o show “Blues é um Barato”, que apresenta o gênero e suas influências na música negra.

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Às 14h, será a vez de “O Coração das Américas – Trio Instrumental”, que reúne ritmos latinos, jazz e música brasileira.

O encerramento acontece às 16h, com o Trip In Trio, formado por Gustavo Azevedo, na guitarra e voz; Matheus Azevedo, no baixo; e Stuart, na bateria. O grupo apresenta um repertório de blues e rock.

A programação é viabilizada pela Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, do Ministério da Cultura, e integra as ações do Mês da Consciência Negra em Barueri.

Além das apresentações musicais, as atividades do município destacam iniciativas de educação antirracista desenvolvidas na rede municipal de ensino e ações de valorização da cultura afro-brasileira.

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O Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, faz referência à morte de Zumbi dos Palmares, em 1695. Líder do Quilombo dos Palmares, ele se tornou um símbolo da resistência negra à escravidão. A data também amplia o debate sobre a participação da população negra na formação do Brasil e os efeitos da escravidão e do racismo na sociedade.

Desde 2023, o 20 de novembro é feriado nacional, conforme a Lei nº 14.759.