O Ministério Público de São Paulo (MPSP) denunciou à Justiça, nesta semana, o empresário Eric Conrado Alves de Almeida, de 41 anos, pelas mortes da namorada, a advogada Anna Gabriela Faria Lima, de 29, e do filho dela, Raphael Faria Lima Ferrari, de 6 anos, em Cotia.

Segundo a Promotoria, o laudo necroscópico apontou que as duas vítimas morreram por asfixia. Com base na investigação, o MP acusa o empresário de feminicídio contra Anna e de vicaricídio no caso do menino – quando uma pessoa mata filhos, familiares ou dependentes de uma mulher como forma de atingi-la emocionalmente, puni-la ou exercer controle sobre ela.

Relacionamento era marcado por conflitos

Em depoimento à polícia, a mãe de Anna Gabriela relatou que o relacionamento da filha com Eric durou entre dois e três anos e foi marcado por desentendimentos, separações e reconciliações.

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Segundo a testemunha, o empresário apresentava comportamento agressivo, controlador e violento e não aceitava o fim do relacionamento.

Anna era filha do ex-vereador Paulo Roberto Faria Lima e fazia parte de uma família tradicional da política paulista.

Vítimas foram encontradas em apartamento

Anna Gabriela e Raphael foram encontrados mortos dentro de um apartamento no bairro Lajeado, em Cotia.

Imagens de câmeras de segurança analisadas pela polícia mostram Anna, o filho e Eric entrando juntos no condomínio na noite de domingo (1º).

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Na madrugada de segunda-feira (2), o empresário aparece deixando o local sozinho. Os corpos foram encontrados posteriormente no imóvel.

De acordo com a Polícia Civil, o caso chegou às autoridades após uma advogada procurar a delegacia e relatar uma informação recebida por um escritório de advocacia do interior de São Paulo.

Ainda segundo a investigação, o próprio Eric teria telefonado para informar que havia dois corpos em um imóvel em Cotia e fornecido o endereço.

O empresário foi preso na noite de quarta-feira (4), em uma residência no bairro Jaguaré, na zona oeste de São Paulo.

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A denúncia do Ministério Público agora será analisada pela Justiça, que decidirá sobre o prosseguimento da ação penal. A acusação não representa, por si só, uma condenação, e o empresário terá direito à defesa durante o processo.

A defesa de Eric Conrado Alves de Almeida não havia se manifestado sobre a denúncia apresentada pelo Ministério Público até a publicação desta matéria. O espaço permanece aberto.