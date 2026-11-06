sexta-feira, 06 de novembro de 2026
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CEUs de Osasco promovem espetáculos gratuitos de balé com turmas de aprendizes

Montagens "MOVIDANÇA" e "IN DANCE" acontecem nos CEUs Bonança, José Saramago e 1º de Maio a partir deste sábado (7); confira horários e endereços.

Por Soraia Sene | Atualizado em: 06/11/2026 10:58 Siga-nos no Google News
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balé ceus osasco
Fotos: reprodução Instagram
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Os Centros de Educação Unificada (CEUs) de Osasco recebem, a partir deste sábado, 7 de novembro, uma programação especial de espetáculos de balé protagonizados pelas turmas de aprendizes das unidades. Com entrada gratuita, as apresentações acontecem no CEU Bonança, no CEU José Saramago e no CEU 1º de Maio, reunindo montagens que celebram o talento, a criatividade e a expressão artística.

No CEU Bonança (CEU das Artes Yolanda A. A. Ribeiro), o público poderá conferir no sábado (7), às 15h, o espetáculo “MOVIDANÇA: A Fada e o Segredo das Cores”. A montagem conta a história encantadora de um reino que perde suas cores e de uma pequena fada que embarca em uma jornada para resgatá-las, dando vida ao enredo por meio dos passos dos bailarinos.

Também no sábado (7), às 18h, o CEU José Saramago realiza o espetáculo “IN DANCE”. Sob o lema “Onde cada movimento conta uma história”, a apresentação celebra o aprendizado, a dedicação e a evolução das turmas de balé da unidade em uma noite de arte e emoção.

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Já no CEU 1º de Maio (CEU das Artes Camila Rossafa), o espetáculo “MOVIDANÇA: Entre Cores” terá sessões nos sábados 7 e 14 de novembro, às 14h e às 16h, no Teatro do CEU. Por meio da dança, a peça aborda a diversidade, a individualidade e a liberdade de expressão, mostrando que as diferenças tornam o mundo mais bonito.

Programação Completa nos Três CEUs de Osasco:
– CEU Bonança (7/11 às 15h): Espetáculo “MOVIDANÇA: A Fada e o Segredo das Cores” | Rua Antônio Jacinto Rangon, 45, Jd. Bonança | Tel: (11) 3656-1941
– CEU José Saramago (7/11 às 18h): Espetáculo “IN DANCE” | Av. João de Andrade, 1355, Jd. Santo Antônio | Tel: (11) 98702-3918 / 2670-0000
– CEU 1º de Maio (7 e 14/11 às 14h e 16h): Espetáculo “MOVIDANÇA: Entre Cores” no Teatro do CEU | Rua Nelson Mandela, S/Nº, Jd. 1º de Maio | Tel: (11) 4565-4841
– Entrada: Gratuita em todas as sessões e unidades
– Realização: Prefeitura de Osasco (Secretarias de Cultura e de Educação) em parceria com a Promoart

Escrito por

Soraia Sene

Jornalista, formada em 1997 pela FIAM - Faculdades Integradas Alcântara Machado. Com experiência nas redações de vários jornais da região e em assessorias de imprensa nas áreas de política, sindical, cidades, entretenimento e serviços públicos.
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Tags: balé Osasco CEU 1º de Maio CEU Bonança CEU José Saramago CEUs Osasco Cultura Osasco dança Osasco Espetáculo de dança Osasco In Dance Movidança

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