Estão abertas as seletivas para interessados em atuar no projeto Férias da Escola de Osasco

Está aberto o processo seletivo para profissionais interessados em atuar no projeto “Férias na Escola” / “Férias Espetaculares”, programado para a edição de janeiro de 2027 nas escolas municipais de Osasco. A iniciativa da Planneta Educação em parceria com a Prefeitura de Osasco por meio da Secretaria de Educação, promove atividades de lazer, aprendizagem, convivência e desenvolvimento para crianças e adolescentes durante o recesso escolar.

A oportunidade prevê prestação de serviços temporária durante o período de férias de janeiro de 2027, sob o lema “Luz, ação e muita diversão!”. A organização busca pessoas com compromisso com a área educacional, com o objetivo de construir uma experiência significativa, acolhedora e com diversas possibilidades de desenvolvimento para os estudantes.

Para concorrer, os candidatos devem ter licenciatura completa em qualquer área da educação ou estar cursando Pedagogia a partir do 3º semestre. Também são requisitos residir em Osasco ou proximidades e não possuir vínculo empregatício com a Prefeitura de Osasco. É desejável ter experiência prévia no segmento educacional.

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Os interessados em fazer parte da iniciativa devem encaminhar o currículo atualizado para o e-mail ferias.osc@planneta.com.br ou pelo WhatsApp no número (12) 99680-9713.

Requisitos e Inscrições na Seletiva de Osasco:

– Formação exigida: Licenciatura completa em qualquer área da educação OU Pedagogia a partir do 3º semestre

– Residência: Residir em Osasco ou proximidades

– Vínculo público: Não ter vínculo com a Prefeitura de Osasco

– Experiência: Desejável experiência prévia na área educacional

– Período da função: Prestação de serviços durante o recesso escolar de janeiro de 2027

– Envio por e-mail: ferias.osc@planneta.com.br

– Contato WhatsApp: (12) 99680-9713

– Realização: Planneta Educação e Prefeitura de Osasco (Secretaria de Educação)