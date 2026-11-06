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Estão abertas as seletivas para interessados em atuar no projeto Férias da Escola de Osasco

Oportunidade é voltada para atuação em janeiro de 2027; interessados devem ter licenciatura completa ou cursar Pedagogia a partir do 3º semestre e residir em Osasco ou região.

Por Soraia Sene | Atualizado em: 06/11/2026 10:38 Siga-nos no Google News
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férias na escola osasco
Foto: reprodução Instagram
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Está aberto o processo seletivo para profissionais interessados em atuar no projeto “Férias na Escola” / “Férias Espetaculares”, programado para a edição de janeiro de 2027 nas escolas municipais de Osasco. A iniciativa da Planneta Educação em parceria com a Prefeitura de Osasco por meio da Secretaria de Educação, promove atividades de lazer, aprendizagem, convivência e desenvolvimento para crianças e adolescentes durante o recesso escolar.

A oportunidade prevê prestação de serviços temporária durante o período de férias de janeiro de 2027, sob o lema “Luz, ação e muita diversão!”. A organização busca pessoas com compromisso com a área educacional, com o objetivo de construir uma experiência significativa, acolhedora e com diversas possibilidades de desenvolvimento para os estudantes.

Para concorrer, os candidatos devem ter licenciatura completa em qualquer área da educação ou estar cursando Pedagogia a partir do 3º semestre. Também são requisitos residir em Osasco ou proximidades e não possuir vínculo empregatício com a Prefeitura de Osasco. É desejável ter experiência prévia no segmento educacional.

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Os interessados em fazer parte da iniciativa devem encaminhar o currículo atualizado para o e-mail ferias.osc@planneta.com.br ou pelo WhatsApp no número (12) 99680-9713.

Requisitos e Inscrições na Seletiva de Osasco:
– Formação exigida: Licenciatura completa em qualquer área da educação OU Pedagogia a partir do 3º semestre
– Residência: Residir em Osasco ou proximidades
– Vínculo público: Não ter vínculo com a Prefeitura de Osasco
– Experiência: Desejável experiência prévia na área educacional
– Período da função: Prestação de serviços durante o recesso escolar de janeiro de 2027
– Envio por e-mail: ferias.osc@planneta.com.br
– Contato WhatsApp: (12) 99680-9713
– Realização: Planneta Educação e Prefeitura de Osasco (Secretaria de Educação)

Escrito por

Soraia Sene

Jornalista, formada em 1997 pela FIAM - Faculdades Integradas Alcântara Machado. Com experiência nas redações de vários jornais da região e em assessorias de imprensa nas áreas de política, sindical, cidades, entretenimento e serviços públicos.
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Tags: Férias Espetaculares Férias na Escola pedagogia Osasco Planneta Educação Prefeitura de Osasco Processo seletivo Osasco Secretaria de Educação de Osasco seletiva Osasco vagas educação Osasco

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