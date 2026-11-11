Cisne Negro Cia de Dança apresenta espetáculo gratuito no Teatro Municipal de Osasco nesta sexta-feira (13)

O Teatro Municipal de Osasco recebe nesta sexta-feira, 13 de novembro, às 15h, a apresentação do espetáculo “Que Tal o Impossível?”, encenado pela renomada Cisne Negro Cia de Dança. A sessão é aberta ao público com entrada gratuita, mediante retirada prévia de ingressos on-line ou presencialmente nas unidades do Sesc.

A coreografia é assinada por Jorge Garcia e nasceu de uma profunda pesquisa musical e coreográfica baseada na obra e na provocação cênica do cantor e compositor Itamar Assumpção. O título da criação remete diretamente a uma canção de Itamar, artista que rompia fronteiras musicais ao explorar ritmo, melodia e poesia com autenticidade singular. Em cena, Garcia traduz essas inquietações em movimentos expressivos e questionadores, dialogando de forma harmônica com a trajetória artística da companhia paulistana, que acumula quase cinco décadas de história.

O espetáculo também marca uma celebração na trajetória pessoal de Jorge Garcia. Nascido no Recife, o bailarino e coreógrafo desembarcou em São Paulo aos 23 anos, integrando o corpo de baile da própria Cisne Negro Cia. de Dança. Em 2025, ao completar 30 anos dessa chegada à capital paulista, desenvolveu a coreografia como uma homenagem criativa à metrópole, retratando sua atmosfera plural, viva, efervescente e rica em diversidade cultural.

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Sob direção artística de Dany Bittencourt, a Cisne Negro Cia de Dança consolida-se como uma das principais referências da dança contemporânea no Brasil, aliando rigor técnico e pesquisa de repertório em suas apresentações.

Serviço do espetáculo:

• Obra: “Que Tal o Impossível?”

• Companhia: Cisne Negro Cia de Dança

• Direção artística: Dany Bittencourt | Coreografia: Jorge Garcia

• Data e horário: Sexta-feira, 13 de novembro, às 15h

• Local: Teatro Municipal Glória Giglio – Osasco

• Ingresso: Gratuito

• Retirada de ingressos: On-line pelo portal do Sesc SP ou presencialmente nas unidades do Sesc

Ziggy

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Na sequência, às 20h30, a Cia Cisne Negro apresenta o espetáculo Ziggy, com coreografia de Mário Nascimento, que explora a diversidade artística de David Bowie.

Porém, para a apresentação de Ziggy, os ingressos são pagos (a partir de R$ 12 com credencial Sesc Plena) diretamente no Portal Sesc.