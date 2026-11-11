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Homem cria perfil falso para atrair ex e acaba preso em motel na zona oeste de SP

Ele foi detido pela Polícia Militar após a vítima conseguir escapar do quarto e pedir ajuda na recepção do estabelecimento, no Butantã

Por Jenifer Oliveira | Atualizado em: 11/11/2026 12:01 Siga-nos no Google News
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homem atrai ex para motel butantan
Caso foi registrado na 3ª DDM /Foto: Reprodução/Google Street View
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Um homem de 32 anos é suspeito de se passar por outra pessoa em um aplicativo de redes sociais para atrair a ex-companheira, de 26, até um motel na região do Butantã, na zona oeste de São Paulo. Ele foi preso pela Polícia Militar na manhã desta terça-feira (10), após a mulher conseguir escapar do quarto e pedir ajuda na recepção do estabelecimento.

Segundo informações da polícia, o crime teria começado na segunda-feira. A vítima teria sido atraída ao motel após acreditar que conversava com outra pessoa pelas redes sociais. Ao chegar ao quarto, encontrou o ex-companheiro, que estava armado com um revólver calibre .38 com numeração suprimida.

De acordo com a ocorrência, o homem teria ameaçado e agredido fisicamente a mulher e a obrigado a manter relações sexuais. Há ainda a suspeita de que ele tenha filmado a violência.

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Em determinado momento, a vítima conseguiu pegar a arma de fogo e fugir do quarto em direção à recepção do motel. Um funcionário acionou a Polícia Militar pelo telefone 190.

Equipes do 23º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano foram até o local e prenderam o suspeito. A arma foi apreendida. O caso foi encaminhado à 3ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde foi registrado e será investigado.

Escrito por

Jenifer Oliveira

Jenifer Oliveira é editora do Portal Visão Oeste. Jornalista formada pela Universidade Nove de Julho, atua na imprensa regional desde 2016. Com expertise em jornalismo digital, acumula experiências na redação e edição de texto, reportagem e assessoria de imprensa e comunicação.
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Tags: Butantã polícia São Paulo

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