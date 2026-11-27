O Colégio Rio Branco Unidade Granja Vianna apresenta o musical “As Poderosas” nesta terça-feira, 1º de dezembro. A nova produção dá sequência à agenda de apresentações do espetáculo, cuja estreia na capital reuniu alunos, familiares, educadores e ex-alunos em uma noite de música e teatro, incluindo antigos participantes dos musicais da escola que retornaram para acompanhar o trabalho de perto.

História do musical

“As Poderosas” acompanha a trajetória de Cady, uma adolescente que viveu toda a vida no Quênia, onde recebeu educação domiciliar. Sua rotina muda por completo ao se mudar para os Estados Unidos e frequentar uma escola pela primeira vez.

Diante de novas experiências e regras sociais até então desconhecidas, Cady conhece Janis e Damian, responsáveis por apresentá-la às dinâmicas do colégio. Logo no início, ela passa a conviver com as poderosas, trio formado por Regina George, Gretchen Wieners e Karen Smith, conhecidas como as “abelhas rainhas” de North Shore por causa de sua popularidade.

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Ao ingressar nesse universo de aparências e influência, Cady envolve-se em uma série de acontecimentos que colocam à prova o caráter das personagens. O que começa como uma tentativa de adaptação transforma-se em uma experiência que desafia suas amizades, seus valores e sua própria identidade.

Ingressos para a apresentação

Os interessados em acompanhar a apresentação do dia 1º de dezembro na Unidade Granja Vianna, em Cotia, podem adquirir os ingressos pelo site Sympla.