Metrô realiza audiências públicas em dezembro sobre a Linha 22-Marrom em Cotia, Osasco e São Paulo
Encontros ocorrem nos dias 1, 2 e 3 de dezembro nos três municípios atendidos pelo projeto; população poderá conhecer os detalhes do empreendimento e tirar dúvidas sobre a implantação da linha.
O Metrô realiza, nos dias 1, 2 e 3 de dezembro de 2026, audiências públicas para apresentar à população o projeto de implantação da Linha 22-Marrom, que ligará Cotia e Osasco à Capital, no bairro do Sumaré. As datas e os locais dos encontros foram publicados no Diário Oficial pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente (Consema). As reuniões ocorrem em Osasco, Cotia e São Paulo, permitindo que a sociedade conheça os detalhes do empreendimento e esclareça dúvidas.
Licenciamento ambiental e etapas do projeto
As audiências integram o processo de licenciamento ambiental e contemplam a apresentação do Estudo e Relatório de Impacto Ambiental (EIA-RIMA) da futura linha, instrumento que avalia as questões ambientais e expõe as medidas previstas para prevenção e mitigação de impactos. De acordo com as informações divulgadas, a etapa reforça o compromisso do Metrô com a transparência, o diálogo com a população e a elaboração de projetos voltados às necessidades de mobilidade da Região Metropolitana de São Paulo.
A Linha 22-Marrom já teve o Anteprojeto de Engenharia concluído, estudo que definiu características como traçado, localização das estações, métodos construtivos, áreas operacionais, pátios, sistemas e demais soluções técnicas, além de avaliar a viabilidade técnica, operacional, ambiental e econômica.
A próxima fase será a elaboração do Projeto Básico, etapa que aprofunda e detalha as soluções de engenharia com maior precisão sobre métodos construtivos, obras civis, sistemas operacionais, desapropriações, interferências urbanas e custos estimados, servindo de base para o futuro processo de contratação das obras.
Extensão, estações e atendimento previsto
Quando implantada, a Linha 22-Marrom contará com 29 km de extensão e 19 estações, com previsão de transportar cerca de 650 mil pessoas por dia. A ligação estruturante entre a zona oeste da capital, Osasco e Cotia ampliará as opções de transporte público sobre trilhos na Região Metropolitana de São Paulo, contribuindo para reduzir os tempos de deslocamento, ampliar a integração com a rede existente, estimular o desenvolvimento urbano sustentável e oferecer uma alternativa de mobilidade mais eficiente, segura e ambientalmente sustentável.
Serviço e horários das audiências públicas
As inscrições para participação serão realizadas presencialmente nos respectivos locais, a partir das 16h do dia de cada audiência. Todas as sessões começam às 17h:
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1º de dezembro de 2026 (1/12/26), às 17h – Osasco: Teatro do CEU José Saramago (Avenida João de Andrade, 1355 – Jardim Santo Antônio – Osasco)
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2 de dezembro de 2026 (2/12/26), às 17h – Cotia: Teatro do Colégio Desafio (Rua Ametista, 21 – Jardim Nomura – Cotia)
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3 de dezembro de 2026 (3/12/26), às 17h – São Paulo: Auditório da Universidade São Judas / Unidade Butantã (Avenida Doutor Vital Brasil, 1.000 – Butantã – São Paulo)