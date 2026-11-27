O Portal do Trabalhador de Osasco, vinculado à Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda, divulgou uma oportunidade de emprego para o cargo de técnico do atendimento operacional, registrada sob o ID 9352217. A atuação será em Alphaville, no município de Barueri, no período da manhã (6h20 – meio período).

Requisitos, salário e benefícios

Para concorrer à vaga, é exigido ensino médio incompleto. A remuneração oferecida é de R$ 1.640,00, acrescida dos seguintes benefícios:

Auxílio-creche

Auxílio/convênio farmácia

Convênio médico e odontológico

Gym Pass/Total Pass

Ônibus fretado

Vale-refeição de R$ 265,00

Vale-transporte

Como participar do processo seletivo

Os interessados devem comparecer ao processo seletivo presencial no dia 30 de novembro de 2026, às 13h30, no Portal do Trabalhador Centro, localizado na Rua Fiorino Beltramo, 300. Para participar da seleção, é necessário levar documentos e currículo.