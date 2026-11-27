Portal do Trabalhador de Osasco divulga vaga para técnico do atendimento operacional em Alphaville
Oportunidade exige ensino médio incompleto, oferece salário de R$ 1.640,00 e benefícios; processo seletivo presencial ocorre em 30 de novembro de 2026.
O Portal do Trabalhador de Osasco, vinculado à Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda, divulgou uma oportunidade de emprego para o cargo de técnico do atendimento operacional, registrada sob o ID 9352217. A atuação será em Alphaville, no município de Barueri, no período da manhã (6h20 – meio período).
Requisitos, salário e benefícios
Para concorrer à vaga, é exigido ensino médio incompleto. A remuneração oferecida é de R$ 1.640,00, acrescida dos seguintes benefícios:
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Auxílio-creche
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Auxílio/convênio farmácia
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Convênio médico e odontológico
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Gym Pass/Total Pass
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Ônibus fretado
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Vale-refeição de R$ 265,00
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Vale-transporte
Como participar do processo seletivo
Os interessados devem comparecer ao processo seletivo presencial no dia 30 de novembro de 2026, às 13h30, no Portal do Trabalhador Centro, localizado na Rua Fiorino Beltramo, 300. Para participar da seleção, é necessário levar documentos e currículo.