Concurso público da SP Águas abre 190 vagas com salários de até R$ 12 mil

A SP Águas, vinculada à Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), publicou o edital de seu primeiro concurso público, com 190 vagas para profissionais com ensino superior completo. Os salários iniciais variam de R$ 10.366 a R$ 12.070, além de benefícios, e as inscrições começam na próxima terça-feira (17).

Do total, 170 vagas são para o cargo de Especialista em Regulação e Fiscalização de Recursos Hídricos I, com salário inicial de R$ 12.070. As oportunidades estão distribuídas entre Gestão de Recursos Hídricos (77), Gestão Ambiental e Recursos Hídricos (59), Direito e Regulação Econômica de Recursos Hídricos (16) e Monitoramento Hidrológico e Ciência de Dados (18).

As outras 20 vagas são para Analista de Suporte à Regulação de Recursos Hídricos I, com salário inicial de R$ 10.366. As vagas são divididas entre Administração Pública (8), Direito (5), área Econômico-Financeira (4) e Tecnologia da Informação e Ciência de Dados (3).

Publicidade

Todos os cargos exigem graduação em nível superior e têm jornada de 40 horas semanais. Os aprovados também terão direito a vale-refeição de R$ 55 por dia trabalhado.

Inscrições para o concurso da SP Águas

As inscrições serão feitas exclusivamente pelo site da Fundação Getulio Vargas (FGV), entre 17 de novembro e 17 de dezembro de 2026. A taxa é de R$ 110.

A prova está prevista para 31 de janeiro de 2027, na cidade de São Paulo. A avaliação objetiva será aplicada pela manhã e a discursiva à tarde. O concurso também terá avaliação de títulos, de caráter classificatório.

A previsão é que os resultados sejam divulgados em julho de 2027.

Publicidade

Onde os aprovados poderão trabalhar

As vagas poderão ser distribuídas entre a sede da SP Águas, na capital, e unidades regionais em municípios como Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Taubaté, Itanhaém, Registro, Piraju, Marília, Presidente Prudente, Birigui e Piracicaba.

A definição da lotação será feita pela agência no momento da admissão, conforme as necessidades administrativas e, sempre que possível, respeitando a ordem de classificação.

O edital e outras informações também podem ser consultados no site da FGV.