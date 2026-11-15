Domingo em Itapevi com chuvas passageiras e calor moderado

O domingo, 15 de novembro, começa com variação nas condições do tempo em Itapevi. A previsão para hoje indica a ocorrência de chuva passageira fraca, exigindo um pouco de atenção de quem precisar se deslocar pela cidade ao longo do dia, embora as precipitações não devam acumular grandes volumes ou causar transtornos maiores.

Em relação às temperaturas, o dia será marcado por um aquecimento gradual. Os termômetros registraram uma mínima de 16.6°C nas primeiras horas, configurando um amanhecer fresco. Ao longo da tarde, com a elevação natural da temperatura, a máxima prevista chega a 27.3°C, caracterizando um cenário de calor moderado.

Os ventos sopram a uma velocidade moderada de 15.1 km/h, ajudando a amenizar a sensação térmica nos momentos de maior incidência solar. A umidade relativa do ar permanece elevada, registrando 82%, o que confere uma sensação de abafamento em alguns períodos do dia.

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Apesar da alta probabilidade de chuva, estimada em 86%, o índice UV atinge a marca de 13.6, considerado muito alto. Por isso, a recomendação para quem for aproveitar o domingo ao ar livre é não descuidar da proteção solar nos momentos em que o sol aparecer entre as nuvens, além de manter um guarda-chuva à mão.