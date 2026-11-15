Barueri tem domingo de temperaturas amenas e previsão de chuva passageira fraca

O domingo, 15 de novembro, começa com o tempo instável na cidade de Barueri. A previsão indica a ocorrência de chuva passageira fraca ao longo do dia, exigindo um pouco de atenção de quem precisar sair de casa, embora as precipitações não devam causar grandes transtornos aos moradores da região.

Em relação às temperaturas, os termômetros marcam mínima de 17.4°C nas primeiras horas do dia, configurando um cenário de temperaturas amenas. Ao longo da tarde, com a elevação gradual, a máxima pode atingir até 28.4°C, caracterizando um período de calor moderado na cidade.

Os dados meteorológicos apontam ainda uma alta umidade relativa do ar em torno de 79% e probabilidade de chuva na casa dos 83%. Os ventos sopram moderados a 15.8 km/h, enquanto o índice UV atinge a marca de 13.4, exigindo cuidados com a exposição ao sol nos momentos de abertura entre as nuvens.

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Para quem tem planos ao ar livre em Barueri neste domingo, a recomendação é carregar um guarda-chuva na bolsa por precaução, devido à alta probabilidade de precipitação passageira. Além disso, mesmo com o tempo nublado e chuvoso, o uso de protetor solar continua indispensável devido ao índice ultravioleta elevado.