Domingo em Cotia começa com névoa e tem alta probabilidade de chuva ao longo do dia

O domingo, 15 de novembro, amanhece com paisagem típica de outono-inverno em Cotia. A presença de névoa nas primeiras horas do dia altera a visibilidade em diversos pontos do município, exigindo atenção redobrada dos motoristas que trafegam pelas estradas e rodovias da região metropolitana.

Apesar da manhã encoberta, a temperatura mínima registrada foi de 16.5°C, configurando um cenário de frio logo cedo. Ao longo do dia, os termómetros sobem gradualmente até atingir a máxima de 27°C, proporcionando um período de calor moderado. Os ventos sopram a uma velocidade moderada de 15.1 km/h.

O grande destaque deste domingo, no entanto, é a instabilidade atmosférica. A probabilidade de chuva chega a expressivos 86%, indicando que a precipitação pode ocorrer a qualquer momento. Além disso, a umidade relativa do ar se mantém elevada, registrando 83%, o que intensifica a sensação de abafamento nos momentos sem chuva.

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Por fim, vale destacar o índice UV de 13.6, considerado muito alto. Mesmo com o céu encoberto pela névoa e previsão de chuva, os raios ultravioletas ainda representam riscos à pele, sendo recomendada a proteção solar caso haja aberturas de sol durante o dia. Acompanhe todas as atualizações da previsão do tempo aqui no portal Visão Oeste.