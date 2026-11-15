Domingo em São Paulo tem temperaturas amenas e previsão de chuva passageira fraca

O domingo, 15 de novembro, amanhece com o tempo instável na capital paulista. A previsão para hoje indica a ocorrência de chuva passageira fraca ao longo do dia, intercalada por momentos de aberturas de nuvens. O cenário típico de transição exige que os moradores fiquem atentos caso precisem se deslocar pelas diferentes regiões da cidade, embora os volumes esperados de precipitação não devam causar grandes transtornos.

Em relação às temperaturas, os termômetros registram mínima de 17.4°C nas primeiras horas do dia, mantendo marcas frescas na madrugada e no amanhecer. No período da tarde, com a incidência de aberturas e o abafamento típico da estação, a máxima pode atingir até 28.6°C, configurando um típico cenário de calor moderado para os paulistanos.

Os índices meteorológicos também destacam a umidade relativa do ar em patamares elevados, casa dos 78%, o que favorece a sensação de tempo abafado. A probabilidade de chuva é de 78%, acompanhada por ventos leves que sopram a uma velocidade média de 12.6 km/h. Vale um alerta importante para a radiação: o índice UV alcança a marca de 12.9, considerado extremo, exigindo proteção solar adequada mesmo em um dia com previsão de chuvas passageiras.

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Para quem planeja aproveitar o restante do domingo ou realizar atividades ao ar livre, a recomendação do portal Visão Oeste é carregar um guarda-chuva na bolsa por precaução e reforçar o uso de protetor solar durante os períodos em que o sol aparecer entre nuvens. A tendência para os próximos dias é de continuidade na oscilação térmica, típica da primavera na Grande São Paulo.