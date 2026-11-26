A construção da nova Catedral de Santo Antônio, em Osasco, avançou nesta quinta-feira (26) com o início da concretagem da primeira laje do templo. A etapa utiliza mais de 285 metros cúbicos de concreto, transportados por dezenas de caminhões até amanhã (27).

A laje corresponde ao pavimento onde ficará a nova nave da igreja, espaço destinado às missas dominicais e às celebrações diocesanas. A previsão é de que a montagem da segunda etapa da laje tenha continuidade nas próximas semanas.

O pavimento inferior, localizado abaixo da nave, deverá abrigar estruturas de apoio da Catedral. Entre os espaços previstos estão a Secretaria, padaria, confessionários e sacristia.

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A obra também terá um estacionamento, mas ele não ficará no mesmo terreno do novo templo. Segundo a Catedral, a área ainda está em estudo para definir um local que consiga atender ao fluxo de visitantes.

A construção da nova Catedral de Santo Antônio é realizada com apoio de doações. Os interessados podem contribuir por meio da página oficial da obra: doar.catedraldeosasco.com.br.