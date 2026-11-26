A Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Trabalho e Renda, em parceria com o CIEE em Movimento, realiza na terça-feira, 1º de dezembro, mais uma edição da ‘Terça do Estágio’. A iniciativa é direcionada a jovens estudantes do município que buscam inserção no mercado de trabalho na cidade ou na região.

Os atendimentos serão gratuitos e acontecerão das 10h às 15h, na sede do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Cotia, localizado na Rua Jorge Caixe, 306, no Jardim Nomura.

O programa reúne vagas para diferentes perfis de formação. As oportunidades de Jovem Aprendiz são voltadas a estudantes ou concluintes do Ensino Médio com idade entre 14 e 24 anos incompletos. Já as vagas de estágio destinam-se a estudantes dos ensinos Médio, Técnico e Superior a partir dos 16 anos.

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Durante a ação, o projeto CIEE em Movimento também oferecerá orientação profissional e apoio aos participantes para a realização do cadastro na plataforma do CIEE.

Serviço

Evento: Terça do Estágio

Data: Terça-feira, 1º de dezembro (01/12)

Horário: Das 10h às 15h

Local: Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Cotia – Rua Jorge Caixe, 306, Jd. Nomura

Atendimento: Gratuito

Público: Estudantes ou concluintes do Ensino Médio entre 14 e 24 anos incompletos (Jovem Aprendiz) e estudantes do Ensino Médio, Técnico e Superior a partir de 16 anos (estágio)