Prefeitura de Cotia promove ‘Terça do Estágio’ com vagas e orientação para estudantes em 1º de dezembro
Atendimento gratuito acontece das 10h às 15h, no PAT de Cotia, com oportunidades de estágio e Jovem Aprendiz e apoio para cadastro na plataforma do CIEE.
A Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Trabalho e Renda, em parceria com o CIEE em Movimento, realiza na terça-feira, 1º de dezembro, mais uma edição da ‘Terça do Estágio’. A iniciativa é direcionada a jovens estudantes do município que buscam inserção no mercado de trabalho na cidade ou na região.
Os atendimentos serão gratuitos e acontecerão das 10h às 15h, na sede do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Cotia, localizado na Rua Jorge Caixe, 306, no Jardim Nomura.
O programa reúne vagas para diferentes perfis de formação. As oportunidades de Jovem Aprendiz são voltadas a estudantes ou concluintes do Ensino Médio com idade entre 14 e 24 anos incompletos. Já as vagas de estágio destinam-se a estudantes dos ensinos Médio, Técnico e Superior a partir dos 16 anos.
Durante a ação, o projeto CIEE em Movimento também oferecerá orientação profissional e apoio aos participantes para a realização do cadastro na plataforma do CIEE.
Serviço
Evento: Terça do Estágio
Data: Terça-feira, 1º de dezembro (01/12)
Horário: Das 10h às 15h
Local: Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Cotia – Rua Jorge Caixe, 306, Jd. Nomura
Atendimento: Gratuito
Público: Estudantes ou concluintes do Ensino Médio entre 14 e 24 anos incompletos (Jovem Aprendiz) e estudantes do Ensino Médio, Técnico e Superior a partir de 16 anos (estágio)