Um engavetamento envolvendo uma carreta e dois automóveis deixou três pessoas feridas na manhã desta quinta-feira (26), no Rodoanel Mário Covas, em Embu das Artes, na Grande São Paulo. O acidente aconteceu por volta das 7h30, no km 29 da rodovia, sentido São Paulo.

De acordo com informações da concessionária que administra o trecho, uma carreta teria fechado um Toyota RAV. Ao tentar desviar, o motorista do Toyota capotou.

Em seguida, o condutor de um terceiro veículo, modelo Fiat Argo, desviou para a esquerda para evitar a colisão e bateu contra uma barreira. O Argo também não conseguiu parar a tempo e atingiu o Toyota.

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Ainda segundo as informações da ocorrência em Embu das Artes, uma vítima foi encaminhada ao hospital em “estado moderado” e outras duas tiveram ferimentos leves.